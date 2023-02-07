

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية إلى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أعرب فيها سموه عن خالص الشكر والتقدير للإخوة الكرام في اتحاد كرة القدم على الجهود الطيبة والتنظيم المتميز للدورة الثلاثين لبطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 والذي تجلى واضحا في المباراة النهائية التي أقيمت بين فريقي نادي السالمية والنادي العربي على ستاد «جابر الدولي».



كما عبر سموه عن شكره لكل الأندية المشاركة واللجان المعنية على ما بذلوه من جهود في سبيل إنجاح هذه البطولة التي عكست الروح الحضارية التي يتحلى بها شباب الكويت واستعدادهم الدائم للعطاء الجاد، سائلا سموه المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز لرفع رايته عالية في كل المحافل بهمة وسواعد أبنائه المخلصين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس إدارة النادي العربي عبدالعزيز عاشور هذا نصها:



السيد الفاضل/ عبدالعزيز أحمد عاشور المحترم،



رئيس مجلس إدارة النادي العربي الرياضي،



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



يسرنا أن نهنئكم واخواني وأبنائي أعضاء مجلس إدارة النادي العربي الرياضي وجميع لاعبي فريق كرة القدم بالنادي وأعضاء الجهازين الفني والإداري بمناسبة تتويج فريقكم بطلا لكأس سمو ولي العهد الـ 30 لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023.



وإننا لنشيد بالأداء الكروي المميز من قبل الفريقين وروح المنافسة الشريفة والأخلاق الرياضية العالية التي تحلى بها اللاعبون، مقدرين الجهود الطيبة التي بذلها الجهازان الفني والإداري لتهيئة لاعبي ناديكم لتحقيق هذا الفوز الكبير الذي جاء عن جدارة واستحقاق بعد أن قدم فريقكم مستويات مميزة طوال مباريات البطولة أهلته إلى إحراز اللقب، داعين الله تعالى أن يديم على أبناء الكويت التميز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) فخرا وذخرا للبلاد والعباد.



مع أطيب التمنيات.