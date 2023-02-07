بدور القاسمي: لطالما كان الاهتمام بالمعرفة ودعم قطاع النشر المحلي والعالمي جوهر عملي



قامت رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة الشيخة بدور القاسمي بأول زيارة رسمية لها إلى الجامعة، التي يعود تاريخها إلى 25 عاما، وتعد إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في المنطقة والشرق الأوسط.



وجاءت الزيارة بعد تعيين الشيخة بدور القاسمي رئيسة للجامعة بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أسس الجامعة عام 1997، ونمت الجامعة وازدهرت تحت رعاية سموه لتقدم أكثر من 70 تخصصا جامعيا بدرجة البكالوريوس والماجستير، إضافة إلى أربعة برامج دراسات عليا بدرجة الدكتوراه لآلاف الطلاب الذين يكملون مسيرتهم التعليمية فيها.



وخلال جولتها في أقسام وكليات الجامعة، قالت الشيخة بدور القاسمي «يشرفني أن أتولى هذا المنصب الرفيع ومهامه النبيلة المتمثلة في توجيه آلاف الطلاب الشباب أصحاب العقول اللامعة نحو المستقبل من خلال هذه الجامعة العالمية المستوى التي أسهمت بتعزيز مكانة الشارقة العالمية عاصمة ثقافية وأكاديمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا سعيدة بتواجدي فيها، وأتطلع إلى العمل مع المسؤولين والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب لاستكشاف مسارات جديدة توسع الآفاق وتقدم لجميع أسرة الجامعة فرصا جديدة للابتكار والتميز».



وأضافت الشيخة بدور «لطالما كان الاهتمام بالمعرفة ودعم قطاع النشر المحلي والعالمي، جوهر عملي، لهذا أشعر بالانتماء الطبيعي لهذا المكان وبرغبة كبيرة للمساهمة في استكمال مسيرته العلمية، لإيماني الراسخ بدور التعليم في إحداث التأثير الإيجابي المنشود على العالم، وكلي أمل بأني أواصل البناء على الإرث الغني لهذه الجامعة العريقة مع كافة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين».



والتقت الشيخة بدور القاسمي خلال الزيارة مع د.سوزان مام، مديرة الجامعة، ود.جانيت فينك، مديرة العمليات، ود.خوان سانشيز، وكيل الجامعة ومسؤول الشؤون الأكاديمية، وكارا جونز، أمينة مكتبة الجامعة، وتعرفت على مختلف الإدارات والأقسام في الجامعة، والعمليات اليومية فيها، وناقشت الشيخة بدور خلال اللقاء عدة مواضيع مختلفة.



ورافق الشيخة بدور كل من د.محمود عنبتاوي، عميد كلية الآداب والعلوم، ود.فاركي بالاثوتشيريل، عميد كلية العمارة والفن والتصميم، ود.فادي العالول، عميد كلية الهندسة، ود.نرجس بوبكري، عميدة كلية إدارة الأعمال، في جولات على مباني كلياتهم، كما انضمت أمينة مكتبة الجامعة، إلى الجولة واستعرضت رؤيتها حول الموارد الأدبية الغنية لمكتبة الجامعة.



وقد احتفت الجامعة الأميركية في الشارقة باليوبيل الفضي لتأسيسها في يونيو 2022، وتتماشى رؤيتها مع رؤية الشيخة بدور القاسمي حول الإيمان الراسخ بأهمية التعليم ودوره في تمكين المجتمعات وصناعة التغيير في العالم وبناء مستقبل أفضل، ويعد تعيين الشيخة بدور القاسمي رئيسة للجامعة فصلا جديدا في تاريخ الجامعة، ودليلا على التزامها بدعم التعليم العالي والبحوث.



مرفق صور



1-5. الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية، في الشارقة في أول زيارة رسمية لها إلى الجامعة.



رابط صور إضافية: https://we.tl/t-n1dV718zS3



رابط فيديو خلال الزيارة: https://we.tl/t-boc6LsRUZd