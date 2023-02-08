

الدوحة - فريد عبدالباقي



وافق نادي المرخية القطري على انتقال هدافه العراقي أيمن حسين إلى صفوف الجزيرة، وذلك بعد توقيع مخالصة مالية مع اللاعب لينتقل إلى صفوف النادي الإماراتي بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر.



وكانت «الأنباء» أشارت إلى وجود العديد من العروض الاحترافية لضم حسين بعد تألقه اللافت مع منتخب بلاده في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 25» وحصد لقب البطولة وأيضا كأس الهداف برصيد 3 أهداف.



وسجل العراقي حسين مع المرخية 6 أهداف بعد مرور 12 جولة من دوري نجوم قطر، بفارق 3 أهداف عن متصدر قائمة الهدافين المهاجم الكيني لنادي الدحيل مايكل أولونغا، والمهاجم الأنغولي لنادي الوكرة جاسينتو مووندو دالا.

ويحتل المرخية المركز الثامن في الدوري القطري، فيما يحتل الجزيرة المركز السادس في دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي.



هذا، وأعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد القطري عن قرارات جديدة بإيقاف المحترف الأرجنتيني لنادي قطر خافيير ماتياس باستوري مباراتين إيقافا فنيا وتغريمه 10 آلاف ريال قطري بسبب اللعب العنيف تجاه المنافس، وذلك خلال لقاء فريقه أمام المرخية في 5 فبراير والتي انتهت بفوز المرخية برباعية نظيفة، وذلك استنادا للمادة رقم 47/‏‏1/‏‏2، من لائحة الانضباط.

كما قررت لجنة الانضباط أيضا، تغريم النادي العربي 5 آلاف ريال، بسبب التأخير في النزول إلى أرضية الملعب، بعد انتهاء فترة الاستراحة بين الشوطين خلال مباراة الريان بالجولة الماضية، والتي انتهت بفوز العربي بثلاثية نظيفة، وذلك استنادا للمادة رقم 52/‏‏1، من لائحة الانضباط.