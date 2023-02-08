

القاهرة - سامي عبدالفتاح



تلقى الزمالك بقيادة أسامة نبيه، ومتابعة البرتغالي فيريرا هزيمة مريرة على يد مضيفه فاركو بثلاثية نظيفة أمس الأول ضمن الجولة الـ17 لمسابقة الدوري المصري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وهي الهزيمة الرابعة هذا الموسم لبطل الدوري في آخر موسمين.



تقدم فاركو بهدف مبكر في الدقيقة 7 عن طريق المهاجم شكري نجيب، ثم أضاف عمرو جمال الهدف الثاني في الدقيقة 30، قبل أن يسجل البديل السوداني سيف تيري الهدف الثالث في الدقيقة 93. وبذلك تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 29 في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد فاركو بقيادة مديره الفني طارق العشري إلى 19 نقطة في المركز العاشر.



وتواجد المدير الفني للزمالك البرتغالي فيريرا، على مقاعد البدلاء بعد أيام من إقالته، بينما أدار المدرب العام أسامة نبيه اللقاء من الخطوط، والذي برر الهزيمة بالأخطاء الدفاعية، والضغوط الخارجية على الفريق، ومنها وقف القيد الجديد للزمالك من قبل رابطة الأندية واتحاد الكرة المصري.



وعقب الهزيمة طلب الزمالك، من رابطة الأندية المصرية، تأجيل مباراة الفريق أمام سموحة، المقرر لها الاثنين المقبل ضمن الجولة الـ 18 بالدوري الممتاز، بسبب ارتباط الفريق بمباراة الجمعة المقبلة أمام شباب بلوزداد على ستاد القاهرة بدوري أبطال أفريقيا.