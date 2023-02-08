

الدوحة - فريد عبدالباقي



نجح فريق جامعة الكويت في حصد المركز الثالث لمنافسات البادل التي اختتمت أمس على ملاعب «البادل إن» بأسباير زون في رابع أيام منافسات النسخة التاسعة من الدورة الرياضية لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لليوم الرابع على التوالي، والتي تستمر حتى الجمعة المقبل، وسط مشاركة 471 لاعبا، يمثلون الجامعات والمؤسسات التعليمية وهي: جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب «الكويت»، وجامعة حمد بن خليفة «المستضيف»، وجامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا «قطر»، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وجامعة السلطان قابوس «سلطنة عمان»، وجامعة طيبة، وجامعة القصيم، وجامعة الملك خالد، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة جازان، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والجامعة السعودية الإلكترونية «السعودية»، وأخيرا جامعة الإمارات «الإمارات»، ويتنافسون في 6 لعبات هي كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة والبادل والسباحة وألعاب القوى.



وتمكن فريق جامعة الكويت من تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد فوزه على جامعة حمد بن خليفة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما توج فريق جامعة قطر بالذهبية بعد تغلبه على جامعة طيبة في المباراة النهائية بنتيجة «2-0» وبالأشواط «6-1 و6-0»، ليسجل فريق جامعة قطر اسمه في سجلات الذهب كأول بطل لأول نسخة من رياضة البادل والتي تم اعتمادها في دورات الجامعة الخليجية لأول مرة في النسخة التاسعة.



وشهدت منافسات لعبة البادل مشاركة 9 جامعات تم تقسيمها على 3 مجموعات، خسر فريق جامعة الكويت لقاء الدور نصف النهائي أمام فريق جامعة قطر بنتيجة «0-2» وبالأشواط «0-6 و0-6».



وحرص مذيع قنوات beIN SPORTS محمد سعدون الكواري، وأحد نجوم منتخب قطر للبادل على تقديم التهنئة للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في منافسات البادل، والتي تقام للمرة الأولى في تاريخ الدورات الخليجية للجامعات.



وحضر الكواري إلى ملاعب «البادل إن» بأسباير زون وتابع جانب من المباراة النهائية للدورة والتقى باللاعبين معبرا عن سعادته بالمستوى الفني للقاء والدورة بشكل عام.



منافسات السباحة



هذا، وأسدل الستار أمس على منافسات السباحة التي شهدت تألقا كويتيا، حيث حصد السباح الكويتي عبدالعزيز المنذر - جامعة الكويت على الميدالية الفضية في سباق 100م سباحة حرة، ونال السباح الكويتي سعود مشعل العتيبي - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فضية سباق 50م صدر، بينما حقق السباح الكويتي عبدالرحمن بوغيث - جامعة الكويت على برونزية سباق 100م صدر.



وقام بتتويج الفائزين مدير التطوير المهني بجامعة حمد بن خليفة الهاجري، ومساعد نائب رئيس جامعة قطر للحياة الطلابية والخدمات د.محمد ذياب، وعضو اللجنة الإشرافية للدورة، وعميد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتعليمي د.عبدالكريم العريعر، ورئيس جهاز الغطس بالاتحاد القطري للسباحة خالد عبدالله.



تنافس قوي في كل الألعاب



إلى ذلك، عبرت نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة نور الجاسم عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال الواسعة، والإشادة الكبيرة التي تلقتها اللجنة المنظمة خلال الأيام الماضية من كافة الوفود وضيوف الدورة بالتنظيم المميز للمنافسات وحفاوة الاستقبال.



وقالت: «الحمد لله الأمور تسير بشكل رائع، وبعد نهاية منافسات اليوم الرابع اقتربنا من الوصول إلى الختام الغد وإن شاء الله تكون نهاية الدورة أيضا بأفضل صورة مثلما كان حفل الافتتاح».

وأضافت: نشكر كل الاتحادات الرياضية ومؤسسات الدولة على الدعم الكبير لنا، وأيضا إدارة جامعة حمد بن خليفة التي سهلت من كافة الأمور للوفود واللاعبين والإداريين وكل ضيوف قطر.



وختمت بقولها: «لم يتوقع الكثيرون أن يكون التنافس بهذه القوة، في كل الألعاب، لكن المستوى بين كافة الطلاب قوي جدا وهذا الأمر أعطى للدورة نكهة خاصة، والأجواء فعلا مثالية ونحن سعداء بهذا النجاح الكبير للبطولة بشهادة الجميع».



حضور مجاني للجماهير



هذا، وحرص مدير البطولة فيصل بن أحمد المهندي، على توجيه الدعوة لكافة المواطنين والمقيمين للحضور إلى أكاديمية أسباير، والاستمتاع بأجواء الدورة الخليجية مع اقترابها من الوصول إلى المحطة النهائية.



وقال المهندي: أبواب الملاعب مفتوحة أمام كافة الجماهير بالمجان للحضور والاستمتاع بهذه الأجواء الرائعة.



ويسدل الستار على منافسات البطولة الغد بإقامة نهائي الكرة الطائرة وكرة القدم، على الملعب العشبي وملعب الكرة الطائرة بقبة أسباير.