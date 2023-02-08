أعلنت جمعية الهلال الأحمر إرسالها مساعدات انسانية إغاثية عاجلة تقدر بثمانية أطنان مع أول طائرتين للجسر الاغاثي الكويتي إلى تركيا.



وأوضحت الأمين العام للجمعية مها البرجس أن هذه المساعدات الاغاثية هي باكورة المساعدات والتي تأتي انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لمساندة المتضررين في تركيا وسورية.



وأكدت البرجس وقوف الكويت قيادة وشعبا مع أهالي الضحايا في مصابهم الجلل، داعية الافراد وكل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص الى التبرع وتقديم المساعدات لتخفيف آثار الزلزال المدمر.



وأكدت البرجس ان هذه المساعدات تأتي امتدادا لبرامج الهلال الأحمر الكويتي المستمرة لدعم الاشقاء في مختلف بقاع الارض، معربة عن خالص شكرها لوزارتي الدفاع والخارجية على مساهمتهما في إنجاح هذه المهمة الانسانية والمشاركة في حملة المساعدات إلى جانب الجمعية وقوة الاطفاء العام.