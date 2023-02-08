ثمّن عدد من ممثلي المنظمات التابعة للأمم المتحدة في البلاد سرعة استجابة الكويت لدعم حالة الطوارئ الإنسانية جراء الزلازل المدمرة التي ضربت كلا من تركيا وسورية، معربين عن خالص شكرهم وتقديرهم لكل جهودها المبذولة.



وأوضحوا، في بيان صحافي مشترك، أن وكالات الأمم المتحدة سارعت في حشد استجابتها الطارئة لمساعدة المتضررين، معلنة عن حشد الوكالات لفرقها لتقييم الكوارث والتنسيق وتقديم المساعدة المطلوبة.



وقال ممثل منظمة الصحة العالمية بالكويت د.أسد حفيظ إن المنظمة بدأت بتفعيل شبكة فرق الطوارئ الطبية التابعة لها بهدف توفير الرعاية الصحية الأساسية للمصابين والمتضررين من الزلازل، كما قامت بتوفير إمدادات خاصة بالطوارئ وإرسال الأدوية والإمدادات اللازمة.



وذكر د.أسد، والذي يشغل منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة، أن المنظمة تراقب الوضع عن كثب، لاسيما مع فرق المراقبة والاستجابة السريعة لضمان الاستعداد ولتوفير المزيد من المساعدات وفقا للمتطلبات.



من جهتها، ذكرت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت نسرين ربيعان، وفق البيان، أن فرق المفوضية المتواجدة في الميدان تقف على أهبة الاستعداد في سورية وتركيا وتعمل حاليا على تكثيف جهودها لتقديم المساعدات والاستجابة للاحتياجات الإغاثية الطارئة.



بدوره، أوضح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت مازن أبوالحسن أن المنظمة تعمل مع فريق الأمم المتحدة في تركيا لتقديم أي مساعدة تساهم في الجهود التي تقوم بها المؤسسات التركية المعنية بالاستجابة الإنسانية من خلال تواجدها في العديد من المحافظات التركية.



وأعرب أبوالحسن عن استعداد المنظمة وشركائها في سورية لتقديم الاستجابة المطلوبة بإعداد المواد الأساسية لتوزيعها على المتضررين.



من جانبها، قالت ممثلة مكتب الشؤون الإنسانية بالكويت نور القطان إن تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بسورية وتركيا تفيد بوقوع اضرار بشرية ومادية كبيرة جدا، مشيرة الى بدء فرق الأمم المتحدة المسؤولة عن الاستجابة للطوارئ بعملية البحث والانقاذ في تركيا.