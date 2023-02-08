بشرى شعبان



حددت الهيئة العامة للقوى العاملة جداول العلاوات الاجتماعية والزيادات لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية ودعم العمالة الوطنية. وجاء الطب والصيدلة والهندسة في مقدمة التخصصات التي حصلت على المخصصات الأعلى.



وحصلت «الأنباء» على صورة من الجداول التي حددت وفق التخصصات والمستوى التعليمي الجامعي والدبلوم والثانوي والمتوسط، وحازت التخصصات الطبية والصيدلة والهندسة أعلى المخصصات، حيث بلغ إجمالي الدعم المالي من دون علاوة الأولاد للأعزب 790 دينارا والمتزوج 898 دينارا، وعلاوة الأولاد 50 دينارا بحد أقصى 7 أولاد، بينما قيمة العلاوة الاجتماعية للأعزب 190 دينارا والمتزوج 278 د.ك، وقيمة التخصص 330 دينارا، والزيادة والمكافأة والغلاء 220 دينارا، فيما بلغ فرق العلاوة الاجتماعية بزيادة 25%‎ للأعزب 50 دينارا والمتزوج 70 دينارا.



أما حاملو الشهادة الجامعية للتخصصات التالية (قانون - محاسبة - نظم معلومات إحصاء اقتصاد - تمريض - تمويل - تمويل منشآت مالية - إدارة مالية - تأمين - تجارة خارجية - علوم مصرفية - تعاون - تدريس) فقد بلغت قيمة العلاوة الاجتماعية إجمالي الدعم دون علاوة الأولاد للأعزب 740 دينارا والمتزوج 848 دينارا.



وبلغت قيمة الدعم في التخصصات الجامعية المتبقية للأعزب 690 دينارا والمتزوج 790 دينارا، بينما فئة الحاصلين على دبلوم أو شهادة ثانوية، بالإضافة الى دورة تدريبية لا تقل عن سنتين فقد بلغ إجمالي الدعم المالي دون علاوة الأولاد 629 دينارا للأعزب والمتزوج 723 دينارا، أما حاملو الشهادة الثانوية مع دورة تدريبية لا تقل عن سنة واحدة أو ما يعادلها من الخبرة فبلغ إجمالي الدعم دون علاوة الأبناء للأعزب 571 دينارا والمتزوج 663 دينارا، والمتوسط مع دورة لا تقل عن 3 سنوات للأعزب 571 دينارا والمتزوج 623 دينارا من غير علاوة الأولاد.