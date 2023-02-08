بحثت المدير العام لـ «كونا» د.فاطمة السالم مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية لدى الكويت طارق حمدي العلاقات الثنائية في المجال الإعلامي وسبل تعزيز التعاون بين وكالتي أنباء البلدين الشقيقين.



واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين الوكالتين التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي وسبل تطويرها وتوسيع آفاقها وتبادل الزيارات والخبرات والمعلومات بما ينعكس على كفاءة عملهما.



وأكد الجانبان أهمية تقديم جميع التسهيلات والإمكانات للعاملين والمراسلين في الوكالتين بما يضمن الارتقاء بمستوى العمل وإبراز الوجه الإعلامي الصحافي للبلدين الشقيقين في مختلف المجالات.