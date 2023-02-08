أشاد مدير إدارة الموارد والحملات بجمعية النجاة الخيرية عمر فلاح الشقراء بجهود أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء من المحسنين من أهل الكويت الكرام وذلك لتفاعلهم القوي من خلال مساهماتهم وتبرعاتهم لحملة إغاثة منكوبي الزلازل في سورية وتركيا والتي اطلقتها «النجاة» تحت شعار «الله.. في غوث اخوانكم»، لافتا الى أن جمعية النجاة الخيرية تواكب توجهات القيادة في العمل الانساني واستجابة للنداءات الانسانية للكويت.

وقال الشقراء ان «النجاة» طرحت حملة إغاثة عاجلة فوجدت تفاعلا كبيرا، حيث كان الهدف من الحملة كمرحلة أولى جمع مبلغ 20 ألف دينار، ومع تزايد الاقبال الذي فاق التوقعات قررت الجمعية رفع سقف الحملة إلى 60 ألف دينار، لما وجدناه من سوء اوضاع وأن أضعاف هذا المبلغ لا تكفي، ولكن كعادتها، «النجاة» تسارع في ان تكون من أولى المؤسسات الخيرية في قلب الأحداث لإغاثة المنكوبين ونجدة المتضررين، مضيفا: بدأنا التوزيع الميداني بين انقاض المنازل.

وبين الشقراء ان الكارثة مازالت تلقي بظلالها على كل المناطق المنكوبة في تركيا وسورية.

وختم الشقراء تصريحه بتوجيه الشكر للمتبرعين والمحسنين الذين تفاعلوا مع الحملة، مؤكدا أن الحملة مستمرة أمام أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء وذوي القلوب الرحيمة لتقديم دعمهم الإنساني لإخوانهم المنكوبين.