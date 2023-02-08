بداح العنزي



أوصت اللجنة الفنية خلال اجتماعها برئاسة د.حسن كمال بالموافقة على مشروع الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش).



وتضمن الرأي الفني التالي:



أولا: الموافقة على تخصيص الموقع الممتد بين حدود محطة الدوحة الغربية (من جهة الشرق) وحدود محمية الجهراء الطبيعية (من جهة الغرب) والبالغ مساحته 5.794.715م2 حتى يتم طرحه على القطاع الخاص وفق القوانين والاجراءات المتبعة بهذا الشأن لتطوير واستثمار مشروع الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش) شريطة:



1 ـ الالتزام والتقيد باشتراطات وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل التنفيذ.



2 ـ تخويل الادارة المختصة بالزحزحة او تعديل أبعاد او شكل او مساحة الموقع في حال تعارض الموقع مع خدمات بنية تحتية قائمة او لأي دواع تنظيمية.



3 ـ الالتزام والعمل بقوانين واشتراطات الهيئة العامة للبيئة المذكورة في كتابهم رقم «هـ.ع.ب/م.ع/4497» بتاريخ 7/7/2022 وان تتم مراجعة الهيئة قبل واثناء مرحلة التنفيذ للحصول على الموافقة البيئية.



4 ـ التقيد بالدراسة المرورية المعتمدة من قبل الادارة العامة للمرور ـ وزارة الداخلية.



ثانيا: الموافقة على اعتماد المخطط العام التفصيلي للمشروع واعتماد المكونات والاستعمالات ومساحات البناء والمساحات التأجيرية لمشروع الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش) والمقسم الى ثلاث مناطق A وB وC حسب الكروكي والتقارير النهائية المقدمة من قبل الاستشاري المرفقة وشريطة الالتزام بما ورد وفقا لمكونات المشروع.



ثالثا: التنسيق مع وزارة المالية للعمل على ازالة الشاليهات الموجودة ضمن حدود موقع مشروع الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش) وذلك بناء على الاشتراطات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للبيئة.



رابعا: تتم اضافة مساحة تعادل 15000م2 بحيث تكون هذه المساحة تكفي لاستيعاب الحاجة المستقبلية لانشطة بسيطة مثل الانشطة الخاصة بالعربات المتنقلة وانشطة خاصة بالمعارض والفعاليات ومكائن الخدمات ذات المردود المادي المتنوع، ويتم استغلالها بعد الحصول على ترخيص من بلدية الكويت، وسيتم استخدام المساحة المطلوبة في المساحات الخضراء والممرات والمناطق المكشوفة ومواقف السيارات في المشروع وغير المستغلة تجاريا.



خامسا: إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع موقع المشروع. كما وافقت اللجنة على طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تخصيص أرض لمشروع ترفيهي تعليمي تثقيفي في محافظة الجهراء والمضي بتنفيذ المشروع بمساحة 1.40000 مليون غرب الدائري السادس. ويتضمن الرأي الفني التالي:



أولا: إلغاء قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ج 6/ 318 / 13 / 2011) بتاريخ 11/7/2011 الخاص بتخصيص موقع لحديقة الحيوان الكبرى بمحافظة الجهراء بمساحة 1.400.000 متر مربع غرب الدائري السادس بمحافظة الجهراء لصالح الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.



ثانيا: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1054/2022، الموافقة على تخصيص الأرض الكائنة في غرب الجهراء (غرب الدائري السادس بمحافظة الجهراء) لإقامة مشروع ترفيهي تعليمي تثقيفي لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شريطة الالتزام بالتالي:



1 – أن يتم تقديم المخطط الهيكلي للمشروع إلى إدارة المخطط الهيكلي للدراسة والاعتماد بناء على الجدول الخاص بالأنشطة ونسب الاستغلال.



2 – أن يتم التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء بشأن مواقع المياه الجوفية قبل التنفيذ.



3 – تجديد عرض لجنة المرافق والخدمات واستيفاء الاشتراطات قبل التنفيذ.



وقال د.كمال إن اللجنة وافقت على الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال، بشأن ترخيص المبرات في المباني الاستثمارية، كما تمت الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن تخصيص أماكن إعلانية على الطرق العامة والرئيسية لاستخدام الجهات الحكومية.



ووافقت اللجنة على الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي، بشأن نقل وتخصيص موقع جديد للاستعمالات والأنشطة المتواجدة بمنطقتي شرق الضجيج وجنوب ضاحية خيطان الجنوبي شمال القاعة الأميرية في المطار.



وكذلك الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو م.عبداللطيف الدعي، بشأن عمل لجنة استشارية مشكّلة من مختلف الجهات الحكومية.



ووافقت اللجنة على الاقتراح المقدم من العضو م.عبداللطيف الدعي، بشأن عمل دليل استرشادي شامل لتخصيص الأراضي والقسائم.



وأبقت على جدول أعمالها اقتراح العضو فهد العبدالجادر بشأن أرقام الطرق.