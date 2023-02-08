قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري سؤالا بشأن المباني المهملة في منطقة العارضية الحرفية.



وقال المطيري في سؤاله: نظرا لأهمية الحفاظ على أراضي الدولة واستغلالها في المشاريع الصناعية أو الحرفية أو التجارية بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة، لوحظ عدم الاستغلال الأمثل لعدد من المباني المهملة في الموقع في منطقة العارضية الحرفية، الأمر الذي نتج عنه تحولها إلى موقع غير حضاري ومكان لتجمع الحيوانات الضالة والنفايات، فضلا عن استغلاله مأوى لبعض ضـعـاف النـفوس والمجرمين، ومن غير المقـبـول أن يستمر هذا الإهـمـال لـلـمـوقع عدة سنوات حتى وصل الأمر إلى الوضع المؤسف الحالي.



لذا أتقدم بالأسئلة التالية:



1 ـ يرجى موافاتنا بالجهة التابع لها هذا الموقع وقرار التخصيص المتعلق بها.



2 ـ ما تصور الجهة المخصص لها الموقع وخطتها لاستغلاله، وهل سيتم تقسيمه الى قسائم حرفية منفصلة أم سيتم إنشاء مجمع واحد متكامل يضم كافة النشاطات؟



3 ـ ما الأنشطة المسموحة والمصرح لها للعمل في هذا الموقع؟



4 ـ موعد البدء بتنفيذ هذا المشروع والمدة اللازمة لإنجازه والانتهاء من تنفيذه؟



5 ـ هل سيخصص المشروع للشباب الخريجين أم سيتم استغلاله من قبل شركات خاصة؟