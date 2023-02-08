القرشي: حققنا نجاحاً ملحوظاً.. وندعو الموهوبين في التقديم الإذاعي للانضمام إلينا

بن حسين: نسعى في«ديوانيتنا» إلى تقديم المعلومات بسلاسة وجمهورنا من كل الخليج

خاجة: «ستوديو 8 عبر المحمول» بدلاً من ضبط الترددات نفذناها قبل إيقاف BBC

الجزاف: علي خاجة متمسك بالقواعد الإذاعية وترقبوا احتفالنا بالأعياد الوطنية

ملك: «صحصح» يبثّ يومياً لمدة ساعتين ويعتمد على تفاعل المستمعين

جمعة: الأبراج تحظى باهتمام المستمعين بسبب كتابتي والأغاني والكرتون

صنقور: «طابور الصباح» موجه للصغار ويشاركني به الطفل المحبوب جاسم الجعفر

شلهوب: «موضوع عائلي» يتصدى للقضايا الاجتماعية الأسرية وينحاز للمرأة





دعاء خطاب

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في اطار مواكبة التغيرات المستمرة جاءت فكرة انشاء «ستوديو 8» باعتبارها أول منصة إعلامية رقمية في الكويت تبث عبر منصات «شاشا» يوميا طوال الأسبوع، وتقدم للمستمعين والمشاهدين على حد سواء باقة منوعة من البرامج المباشرة والمسجلة والأغاني على مدار الساعة دون الحاجة إلى اشتراك أو تسجيل في التطبيق، فكرة فريدة قادتها خبرة إعلامية طويلة تجاوزت الـ 15 عاما في مجال الإذاعة والإعلام وبشغف تشارك به عدد من الاسماء اللامعة في مجال الانتاج الإذاعي والتلفزيوني ليقدموا للمستمعين برامج مميزة، منها برنامج «طابور الصباح»، «صحصح»، «موضوع عائلي»، «ديوانيتنا» بالإضافة الى بث برامج بودكاست منوعة من إنتاج شاشا وذلك تواكبا مع الحدث العالمي وتوجه الجمهور لاستخدام التكنولوجيا عبر المحمول تماشيا مع الرأي السائد بأن المستقبل يتوجه نحو الإذاعات الرقمية.



«الأنباء» تواجدت في مقر «ستوديو 8» تلبية لدعوة فريق البرنامج في اجواء طغت عليها روح الفكاهة والمرح، حيث التقينا بطاقم العمل وتعرفنا منهم على البرامج التي يقدمونها وما يجري خلف الكواليس واختيارهم للموضوعات وطريقة طرحها ورؤيتهم المستقبلية في توجه الإذاعات الى الرقمنة وردود الأفعال التي تلقونها بعد 3 أشهر من طرح المنصة، وإلى التفاصيل في السطور التالية:



كانت البداية مع صاحبة الدور الأساسي في قيادة وتوظيف الكفاءات الإعلامية في المجال الإذاعي شعلة القرشي التي أكدت أن «ستوديو 8» أول منصة اعلامية رقمية تبث مباشرة في الكويت، تعرض برامج وأغاني طوال اليوم، ومهمتها الأساسية هي مراقبة جودة العمل سواء شكل الإنتاج أو الأعمال الإذاعية أو الأغاني أو محتوى البرامج، إضافة إلى الاستمرارية في خلق محتوى مناسب وذي جودة عالية.



وعن البرامج التي تبثها الإذاعة ومواعيد عرضها، قالت القرشي: تبدأ إذاعة «ستوديو 8» يومها ببرنامج طابور الصباح، وهو برنامج يومي موجه للأطفال يذاع خلال الفترة من 6.30 إلى 7 صباحا، وبعده يتم إذاعة برنامج صحصح من الساعة 7 إلى 9 صباحا، يليه برنامج موضوع عائلي خلال الفترة من 12 إلى 1 الظهر، يعقبه برنامج «ديوانيتنا» من الساعة 1 إلى 3 ظهرا، كما يتم بث برامج البودكاست المتنوعة والتي يقدمها نخبة من الإعلاميين منهم هيا عبدالسلام وعلي نجم ونوف المضيان ودانة العويصي وبيبي الخضري وهي إنتاجات خاصة بـ «شاشا».



وعن البرامج الجديدة التي تعتزم المنصة إطلاقها خلال الفترة المقبلة أجابت: ان منصة «ستوديو 8» تم إطلاقها منذ 3 اشهر، وحققت نجاحا كبيرا، ولدينا مشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة أبرزها إتاحة الفرصة لأي أحد يرى في نفسه موهبة لتقديم أي عمل إذاعي للتقدم للإذاعة، ونحن نتيح كل برامجنا على تطبيق شاشا حتى يمكن للمستمعين متابعتها في أي وقت دون اشتراك.



واضافت: نتميز في منصة ستوديو 8 بوجود فريق لديه خبرة طويلة تتجاوز 10 سنوات، ورغبتنا في تقديم محتوى بجودة عالية عبر منصة شاشا، لأننا نرى أن المستقبل للإذاعة الرقمية، لذا نحن سعداء أننا أول إذاعة رقمية في الكويت.



وعن اقرب البرامج لها، قالت القرشي: برنامج «موضوع عائلي» لأنني أفضل الموضوعات الاجتماعية، خاصة موضوعات المرأة.



من جانبه، تحدث الصحافي والمذيع علي خاجة، الذي يقدم برنامج «ديوانيتنا» الى جانب كل من بشار الجزاف وخالد بن حسين، عن فكرة إطلاق «ستوديو 8»، قائلا: كانت هذه الفكرة نابعة من شغف العاملين بها بأن يتم إطلاق منصات إعلامية تواكب الحدث الحالي بالعالم، وهو أن كل المستخدمين يتجهون لاستخدام التكنولوجيا ويعتمدون على الهاتف المحمول بشكل كبير، ولذا تم إطلاق المنصة الاعلامية لتبث مباشرة على مدار اليوم برامج وأغاني عبر تطبيق «شاشا» للمستمعين، ويعد إطلاق إذاعة «ستوديو 8» عبر المحمول خطوة نحو المستقبل، وهذا أمر نشهده حول العالم.



التوجه للمستقبل



وحول ايقاف إذاعة BBC العريقة بعد 85 عاما من إطلاقها وان كان لهذا دور في إطلاق «ستوديو 8»، اجاب خاجة: نحن ابتعدنا عن التردد حتى لا يرتبط متابعة المستمعين للإذاعة بوجود سيارة وراديو، ويمكنهم المتابعة طوال اليوم من خلال المحمول، وكان ذلك كله قبل الإعلان عن وقف إذاعة BBC.



واضاف ان النجاح الذي حققته إذاعة «ستوديو 8» فور إطلاقها، يرجع للسمعة الجيدة التي يتمتع بها العاملون بالإذاعة، خاصة أنهم كانوا مبتعدين عن الظهور بالبرامج المباشرة لمدة عامين، ولذا فإن الجمهور كان ينتظر ظهور الإذاعة، وكان رد الفعل ممتازا جدا، رغم تحديات عدم اعتياد المستمعين على متابعة الإذاعة من خلال التلفون المحمول بدلا من ضبط الترددات، وهذا أمر نقدره ونراعيه، ولكن النتائج اليوم تتماشى مع توقعاتنا، ونتمنى تحقيق نتائج أفضل الفترة المقبلة.



فكرة «ديوانيتنا»



بدوره، قال خالد بن حسين ان برنامج «ديوانيتنا» يناقش موضوعات وقضايا متعددة، كما يقدم للمستمعين المعلومات بشكل سلس، لسهولة استيعابها، لذا تم إطلاق اسم «ديوانيتنا» على البرنامج لينقل الأخبار المحلية بأسلوب سلس ومرح حتى المعلومات يتم ذكرها بأسلوب سهل ليتم استيعابها، ونطمح لاستمرار البرنامج بمزيد من النجاح والتطور.



وأكمل: يوم عن يوم قاعدة المستمعين للبرنامج تزيد، وأصبحت تصلنا اتصالات من دول الخليج ومن الدول العربية، مما يشير إلى أن قاعدة المستمعين للبرنامج تتزايد بشكل كبير، خاصة أننا نقدم أخبارا وقصصا ليست في الكويت فقط ولكن بالخليج والوطن العربي والعالم كله بشكل كوميدي لتوصيلها للمواطن بعفوية.



روح الفريق



وعن المنافسة بين المقدمين الثلاثة خلف الكواليس، أجاب بشار الجزاف بطريقته الكوميدية المعهودة: علي خاجة أكثر مذيع بالبرنامج يحاول دائما مقاطعتنا، ويلعب دور الصح أمام المستمعين.



وواصل: علي خاجة متمسك بالقواعد الإذاعية، وأنا وخالد نقدم الأخبار بشكل عفوي وبطريقة كوميدية، ونعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير البرامج وإطلاق برامج جديدة، كما سنقدم محتوى جديدا لأول مرة خلال احتفالات الكويت بالاعياد على مدار اليوم.



برنامج «صحصح»



اما المذيع طلال ملك مقدم برنامج «صحصح»، فقال ان البرنامج يبث صباحا يوميا لمدة ساعتين مباشر، ويمكن للمستمعين متابعته في أي وقت عبر تطبيق «شاشا»، والذي يتيح متابعة كل برامج إذاعة «ستوديو 8» في أي وقت ومن أي مكان، ويهدف برنامج صحصح من اسمه إلى إفاقة المستمع سواء كان بالمنزل أو بالسيارة أو في أي مكان من ثباته وإنعاش عقله، عبر تقديم أغانٍ وموضوعات مختلفة وعفوية كذلك، ويعتمد على تفاعل المستمعين من خلال الاتصال والرسائل والتدوينات.



وزاد: أقدم البرنامج بالمشاركة مع نوف سلطان، ولكنها حاليا متواجدة في أبوظبي لتصوير مسلسل رمضاني باسم «ملح وسمرة»، وتشاركني في التقديم حاليا الكاتبة مريم نصير والتي تعد هذه المرة الأولى لها في التقديم، وقدمت أداء جيدا في أول أسبوعين من مشاركتها، ويعد البرنامج حسين ملا جمعة.



من ناحيته، قال حسين ملا جمعة معد برنامج «صحصح»: اعمل مع الفريق منذ سنوات، لذا اعرف الموضوعات المفضلة لكل مذيع، ونتشاور كفريق حول الموضوعات قبل طرحها بكل حلقة، وأتواجد يوميا في الإذاعة منذ الساعة 5 صباحا لإعداد كل الأخبار التي ستذاع في الحلقة، وكذلك الأبراج الفلكية، والتي تحظى باهتمام من المستمعين بسبب طريقة كتابتها وإضافة أغانٍ عنها وشخصيات كرتونية تناسبها.



الطفل والعائلة



في سياق ذات صلة، قالت منار صنقور انها تقدم برنامج «طابور الصباح»، وهو البرنامج الوحيد المسجل بإذاعة «ستوديو 8»، وهو خاص بالأطفال ويذاع من يوم الأحد حتى الخميس من 6.30 إلى 7 صباحا وهو من تقديمها وإعدادها، ومونتاج عمر العليان، ويشاركها في التقديم الطفل جاسم الجعفر، والذي يتميز بخفة الظل، ويعرض البرنامج قصصا غنية بالمعلومات وممتعة للترفيه، كما يتفاعل الأطفال معه من خلال إرسال أسئلة عبر رسائل صوتية عبر الواتساب ونقوم بالإجابة عنها، كما يتم عرض أغانٍ لتنشيط الأطفال قبل الذهاب للمدرسة.



من جانبها، قالت سارة شلهوب مخرجة برنامج «موضوع عائلي»، وهو من تقديم منار صنقور ورشا شلهوب، انه يركز على كل الموضوعات التي تهم المرأة وفي بعض الأحيان الرجل مثل الموضوعات العائلية التي تناقش قضايا الأطفال سواء الصغار أو الكبار، إضافة إلى موضوعات أخرى متنوعة تربوية ومجتمعية.



وأضافت: نحاول التعمق داخل الموضوعات خلال الفترة المقبلة، في موضوعات العلاقة بين الزوج والزوجة، والتي تشهد العديد من المشاكل وتؤثر على حياة المرأة بشكل خاص، كما سنتناول موضوعات عن الرياضة، والفن، والموضة، ونقدم فيها آراءنا، واهتم كذلك بطرح كواليس التصوير والتي تظهر التعاون والروح الفكاهية بين اعضاء الفريق وهو ما ينتقل بصدق الى المتابعين والمستمعين ونلاحظه من خلال تفاعلهم عبر الاتصالات ورسائل والتدوين.





برامج الاستوديو



٭ «طابور الصباح» من تقديم منار صنقور.



٭ «صحصح» من تقديم طلال ملك ومريم نصير.



٭ «موضوع عائلي» من تقديم منار صنقور ورشا شلهوب.



٭ «ديوانيتنا» من تقديم علي خاجة وبشار الجزاف وخالد بن حسين.