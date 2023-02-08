تقدم رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل بأحر التعازي للشعبين التركي والسوري بضحايا الزلزال والنكبة الإنسانية الكبيرة في البلدين الشقيقين.



وقال العتل: ونحن نقدم التعازي للأشقاء في البلدين ونشيد بسرعة تجاوب قيادتنا السياسية بمد جسور الإغاثة والإنقاذ ونحمد الله عز وجل أن بلدنا ومنطقة الخليج العربي ليست على خط الزلازل إلا أننا ندعو إلى الاستفادة والعمل على الارتقاء بأساليب البناء لدينا للحد من الخسائر في الأرواح والممتلكات التي تحدثها مثل هذه الظواهر الطبيعية.



وأوضح العتل أنه بات لزاما علينا كمهندسين وفنيين حث الجهات المعنية في بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة وبيوت التصميم والاستشارات الهندسية المعنية بإصدار تراخيص البناء لوضع كود خاص بالزلازل وإلزام الملاك به عند التصميم والتنفيذ، موضحا أنه لابد من تغيير أسس ومواصفات الأساسات والأعمدة والجسور بشكل خاص والالتزام بها.



وأشار العتل إلى ضرورة استخدام مواد بناء متطورة تحد من نسب الركام عند الانهيارات غير المتوقعة، مضيفا أنه لابد من السماح باستقدام ونقل تكنولوجيا متطورة في مجال تصنيع مواد البناء المستخدمة في كل أنواع المباني والعمل على توعية المواطنين بجودة هذه المواد وأهمية أن يواكبون المتطلبات الجديدة عند تصميم وتنفيذ بيوتهم ومبانيهم.



وزاد العتل قائلا: إننا ندعو أيضا الى ضرورة تدريب وتطوير مهارات الكوادر الهندسية الوطنية على أساليب التصميم والتنفيذ الحديث والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال كاليابان وغيرها، مؤكدا أننا نمتلك كل المتطلبات لتوفير وإيجاد كوادر وطنية قادرة على التعامل مع وتنفيذ أسس الحد من الآثار المدمرة للزلازل في مرحلة ما قبل وقوعها.