

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عن توقيعها عقود تسهيلات ائتمانية مع مجموعة مكونة من تسعة بنوك إقليمية ودولية بقيمة 525 مليون دولار (ما يعادل 160.4 مليون دينار)، تستحق في شهر فبراير 2025، مع خيار تمديد لعام إضافي واحد بناء على قرار من الشركة.



وقام بنك ستاندرد تشارترد بدور المنسق، بينما قام بنك أبوظبي الأول بدور الوكيل، أما البنوك والمؤسسات المالية التسعة الإقليمية والدولية الرائدة التي قدمت التسهيلات الائتمانية، فهي: بنك أبوظبي التجاري، المؤسسة العربية المصرفية، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك الخليج الدولي، اتش اس بي سي الشرق الأوسط، جي بي مورغان سيكيوريتيز، بنك المشرق وبنك ستاندرد تشارترد.

وبهذه المناسبة، قال رئيس المديرين الماليين للمجموعة صني بهاتيا: «يعتبر عقد التسهيلات الائتمانية هذا جزءا من استراتيجيتنا الحصيفة والاستباقية في إدارة السيولة والديون، وسيتم استخدام عائدات هذه التسهيلات بشكل أساسي لتسديد سندات متوسطة الأجل باليورو بقيمة 500 مليون دولار التي تستحق في 15 مارس 2023 ولأغراض الشركة العامة».



وأضاف بهاتيا بالقول: «ترتبط شركة المشاريع بعلاقات قوية مع بنوك ومؤسسات مالية إقليمية ودولية، وما الإقبال على المشاركة في هذه التسهيلات إلا دليل على الثقة المتبادلة بين الجانبين ولاسيما استراتيجية التمويل التي تعتمدها شركة المشاريع».