

محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» أن شركة المقاولون العرب المصرية ـ عثمان أحمد عثمان وشركاه اجتازت مرحلة التقييم الفني وتفوقت على الشركات المنافسة الأخرى التي تقدمت بطلبات التأهل لعقد بناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في جنوب المطلاع بالكويت، حيث حصلت على تصنيف 87% في التقييم الفني الذي أجرته وزارة الأشغال العامة صاحبة المشروع.



وتضم قائمة الشركات الأخرى التي اجتازت مرحلة التقييم الفني للمشروع كلا من:



٭ شركة كوزو توبلو كونوت (تركيا): 86%.



٭ شركة لارسن اند توبرو ـ الكويت للمقاولات العامة (الهند): 84%.



٭ شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة (محلية) 83%.



٭ شركة هندسة البناء الحكومية الصينية (الصين): 82.5%.



وقالت المجلة ان طاقة محطة معالجة مياه الصرف الصحي المخطط لها ستبلغ 400 ألف متر مكعب من المياه يوميا، بينما تبلغ ميزانيتها التقديرية 175 مليون دينار (582 مليون دولار).



ويتضمن المشروع بناء صهاريج عازلة تحت الأرض بسعة 50 ألف متر مكعب ومحطة تفريغ صهاريج بالسعة نفسها.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتولى الشركة الفائزة بالعقد بناء شبكة لمياه الصرف الصحي المعالجة تمتد من الخزانات في محطة معالجة المطلاع إلى شبكات الري في مدينة المطلاع، بالإضافة إلى خط مياه بطول 40 كيلومترا من خزانات معالجة مياه الصرف الصحي في المطلاع إلى محمية الطيور في منطقة المطلاع التابعة لمحافظة الجهراء.

وكانت المناقصة قد طرحت لأول مرة في عام 2020 ولكن تم إلغاؤها في وقت لاحق، وأضافت المجلة أن وزارة الأشغال العامة تلقت أربعة عطاءات للعقد في يناير 2021 بينما كانت الكويت مغلقة بسبب جائحة كورونا.