

مفرح الشمري



بعد نشر «الأنباء» خبر وجود الفنان القدير فيصل بوغازي منذ الثلاثاء الماضي في مركز صباح الأحمد للقلب بالمستشفى الأميري، وتحديدا في «عناية القلب»، حرص وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على الاطمئنان على صحته من خلال رسالة جميلة مرفقة مع باقة ورد تسلمها «بوغازي» تحمل بين طياتها أسمى معاني الأمنيات بشفائه والعودة إلى أسرته وهو بصحة جيدة.

الفنان القدير فيصل بوغازي، ومن خلال «الأنباء»، يشكر وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على السؤال عنه، متمنيا له التوفيق والنجاح في عمله، كما وجّه «بوغازي» الشكر إلى د.علي بوشهري على جهوده معه ومع المرضى الآخرين في مركز صباح الأحمد للقلب بالمستشفى الأميري. «الأنباء» تتمنى الشفاء التام للفنان القدير فيصل بوغازي وأن يبعد عنه كل مكروه.