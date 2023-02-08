

مبارك الخالدي



بجدارة وعن استحقاق، توج العربي بكأس سمو ولي العهد للموسم 2022-2023 وذلك بعد فوزه على السالمية بركلات الترجيح 4-1 بعد تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2، ويبدو الامر طبيعيا فالأخضر يمتلك «كاريزما الزعامة» ولم يكن غريبا عليه الفوز بالكأس للمرة التاسعة في تاريخه، فأغلب الترشيحات التي سبقت المباراة رجحت كفة العربي استنادا الى مجموعة من العوامل ابرزها الاستقرار الاداري ودعم مجلس الادارة، وكذلك الاستقرار الفني بقيادة المدرب البوسني روسمير سفيكو الذي قاد الفريق في 13 مباراة ولم يخسر أيا منها إذ فاز في 8 مباريات وتعادل في 5، ما يشير إلى قدرته على قراءة المباريات والتعامل معها، وبالمناسبة هذه البطولة هي الأولى في سجله التدريبي.



والعامل الثالث والأهم هو اللاعبون وقدراتهم العالية والروح القتالية التي يتصف بها الأخضر، حيث لم يتسلل اليأس الى نفوسهم وعادلوا المباراة في اوقات حرجة بالهدف الرائع الذي سجله المدافع جمعة عبود في الوقت القاتل، وكذلك هدف السنوسي الهادي في الوقت الإضافي.



حسم ملف التعاقدات



ويحسب لمجلس ادارة العربي نجاحه في توفير الاستقرار النفسي للاعبين عبر حسم ملف التعاقدات قبل المباراة وعدم التأخر في صرف الرواتب والمستحقات ما منح اللاعبين الثقة وساهم في رفع معنوياتهم، ودعم خطوط الفريق بالتعاقد مع التونسي بسام الصرارفي واحمد حزام تعزيزا لقدرات الأخضر، كما لا يمكن تجاوز الدور الكبير للحارس الفذ سليمان عبدالغفور في أغلب المباريات ومنها المباراة النهائية وكان محلا للثقة وعلى العهد والوعد. ولا يبدو خافيا عمل الجهاز الفني فنيا وبدنيا، فالفريق العرباوي هو الأفضل من حيث ارتفاع معدلات اللياقة البدنية بين الفرق، ونجح في تجاوز عامل الإجهاد رغم انه لعب 8 مباريات خلال شهر واحد، فضلا عن ثبات المستوى الفني المرتفع للاعبي الدفاع ما مكن الجهاز الفني من إجراء المداورة بينهم تكيفا مع الظروف بقيادة الواعد حسن حمدان والجزائري طارق بوعبطة والمتألق جمعة عبود والظهير عيسى وليد.



منافسة على كل الألقاب



من جانبه، هنأ رئيس مجلس ادارة النادي العربي عبدالعزيز عاشور جماهير الفريق والجهازين الفني والإداري واللاعبين بالفوز بكأس سمو ولي العهد للمرة التاسعة، معربا عن تفاؤله دائما بتواجد العربي في دائرة المنافسة على كل الألقاب، من خلال الخطة الموضوعة التي تتضمن استكمال تنفيذ المنشآت تحقيقا للهدف الأسمى وهو إحداث التطور وعودة الرياضة الكويتية لموقعها الطبيعي.



وقال رئيس جهاز الكرة علي مندني، ان انجازات الاخضر تتواصل من موسم الى آخر ونشكر اللاعبين والجهازين الفني والإداري والطبي وجميع من عمل على تحقيق هذا الفوز.



بدوره، قال امين السر العام الناطق الرسمي فؤاد المزيدي ان جهود اللاعبين تكللت بالفوز بالكأس الغالية، وسنطوي هذه الصفحة لنلتفت الى بطولتي الدوري وكأس سمو الأمير، ونتمنى ان نوفق في حصد الألقاب المتبقية لنجمع الثلاثية.



من جهته، علق المدرب روسمير على الفوز بالقول اننا نعمل كعائلة واحدة ونثق بلاعبينا، والمباراة لم تكن سهلة، فقد أجريت عدة تعديلات وتبديلات تكتيكية بعد تأخرنا بهدف، وكانت رؤيتنا في محلها لتحقيق النتيجة الإيجابية، مشيرا الى ان التدريب على ركلات الترجيح يتم بشكل يومي ومعتاد تحسبا لأي مباراة.



العودة للتدريبات مباشرة



الى ذلك ، عاد الأخضر الى تدريباته امس، وفي هذا الاطار قال المنسق الاعلامي مشعل العبكل في تصريح لـ «الأنباء» ان جهود رئيس مجلس الادارة عبدالعزيز عاشور وزملائه مع تكاتف اللاعبين والاجهزة الفنية والإدارية والطبية تكللت بالفوز بأول القاب الموسم.



وأضاف ان تكاتف اللاعبين وجميع الاجهزة كان له مفعول السحر على نتائج الفريق مؤخرا، وعليه قرر الجهاز الفني استمرار التدريبات اعتبارا من امس استعدادا للقاء التضامن الجمعة المقبل ضمن بطولة الدوري.



البنك الأهلي راعٍ بلاتيني لنهائي كأس ولي العهد





صقر آل بن علي

رعى البنك الأهلي الكويتي نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم في نسختها الثلاثين للموسم 2022- 2023 تحت رعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والذي جمع بين فريقي العربي والسالمية على ستاد جابر الأحمد الدولي اول من امس وانتهى بفوز العربي على السالمية 4-1 بركلات الترجيح.



وبهذه المناسبة، قال رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية «بالإنابة» صقر آل بن علي: «يسعدنا في البنك الأهلي الكويتي رعاية بطولة كأس سمو ولي العهد للعام الثاني على التوالي كراع بلاتيني.

إن هذه الرعاية أتت في إطار تعاون البنك الأهلي المستمر مع اتحاد كرة القدم، وانطلاقا من تعزيز دوره في دعم المسؤولية الاجتماعية، الأمر الذي يعكس التزام البنك بتقديم الدعم المستمر للأنشطة الرياضية والمساهمة في تطوير مستوى الرياضة في البلاد.

ونبارك للنادي العربي فوزه بالمباراة وحصوله على لقب البطولة». وأوضح آل بن علي ان رعاية فعاليات كرة القدم المختلفة تأتي انطلاقا من دور البنك الريادي في تشجيع الرياضة المحلية والمواهب الوطنية والمساهمة في إنجاح الفعاليات المتنوعة التي تشهدها الكويت.

وأضاف أن حرص البنك على المشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية الرسمية في الدولة يهدف لتعزيز وتطوير الرياضة المحلية، مبينا أنه يؤمن بدور القطاع الخاص في تنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، حيث أن البنك الأهلي الكويتي يساهم في نقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية الفعاليات الرياضية وخصوصا كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في الكويت والعالم.

وختم صقر آل بن علي بأن تعزيز الرياضة داخل المجتمع يساعد على بناء روح التعاون بين أفراده، مشيرا إلى أن البنك يشجع الشباب على اتباع نمط حياة صحي والمشاركة في الفعاليات الرياضية على الدوام، ويعمل على التفاعل الدائم معهم وتلبية احتياجاتهم، بما ينعكس إيجابا على الجميع.





إبراهيم: قمة مثيرة ومرهقة.. «دراماتيكية» في تقلباتها



هادي العنزي



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية محمد إبراهيم أن التشرف بمصافحة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد هو القيمة الأهم، والمكسب الحقيقي للفريقين، ولأسرة كرة القدم، جاء ذلك عقب المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد مساء أمس الأول، التي انتهت بركلات الترجيح لمصلحة العربي (4-1) بعد تعادل الفريقين 2-2 في الوقت الأصلي والشوطين الاضافيين على ستاد جابر الأحمد الدولي.

وذكر إبراهيم أن «القمة جادت بكل شيء، والمباراة كانت مثيرة في تفاصيلها، مرهقة في تقلباتها، ودراماتيكية في أحداثها طوال 120، وهناك إيجابيات كبيرة قدمها الفريقان في المواجهة، كما شهدت العديد من التبديلات التكيتية من مدربي الفريقين، كل بحسب ظروفه ومتطلبات فريقه، ونبارك للفائز».



وأشاد إبراهيم بجهود جميع لاعبي السالمية، مضيفا انهم قدموا كل ما لديهم طوال المباراة، وأظهروا جودة فنية عالية، واجتهدوا ولكن في النهاية لابد أن يكون هناك فائز وآخر خاسر في المباريات النهائية، كنا نريد التتويج باللقب، ولكن لم تكن مكتوبة للسماوي.



من جانبه، أبدى المدرب المساعد للسالمية بداح الهاجري رضاه عن الأداء العام للاعبي السماوي، وقال ان التفاصيل الصغيرة تشكل أحيانا علامة فارقة في المواجهات الكبيرة، نظرا لتكافؤ الفرق المتنافسة فنيا وبدنيا، والسالمية قام بكل واجباته الدفاعية والهجومية، واجتهد جميع اللاعبين دون استثناء، ونبارك للعربي، وحظ أفضل لنجوم السالمية.