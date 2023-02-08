

مبارك الخالدي



أعلن رئيس الاتحاد الكويتي للمدارس والجامعات ورئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي فيصل المقصيد عن انطلاق النسخة الثانية من الدورة في 12 الجاري وتختتم في 6 ابريل المقبل بمشاركة 14 من المؤسسة التعليمية وجامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم والتدريب وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، حيث تتخلل الدورة منافسات لـ 7 ألعاب للجنسين وإضافة البادل لهذه النسخة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة للدورة امس في مسرح الهيئة العامة للرياضة بحضور الأمين العام للاتحاد د.أحمد الحمدان ومسؤولي الكليات والجامعات المشاركة ونجمي العصر الذهبي للكرة الكويتية سعد الحوطي وعبدالرضا عباس، حيث أكد المقصيد أن نجاح النسخة الأولى ضاعف من مسؤولياتنا على الرغم مما واكب تلك النسخة من تداعيات كورونا وضيق الوقت، مشيرا إلى أن انطلاق النسخة الثانية يأتي في إطار استمرار تنفيذ استراتيجية الاتحاد للاهتمام بالجانب الرياضي في المؤسسات التعليمية.



وبين المقصيد أن المنافسات ستنطلق بمشاركة 12 فريقا في كرة القدم العشبي للرجال، وكرة القدم صالات 13 فريقا وكرة الطائرة 8 فرق، والبادل 13 فريقا، بينما الألعاب النسائية كرة قدم الصالات 5 فرق، كرة السلة 4 فرق، كرة الطائرة 8 فرق، لافتا إلى استمرار المنافسات خلال شهر رمضان في الفترة المسائية، مضيفا أن الاتحاد وفر جميع أنواع الدعم لمواصلة النجاح الدورة وتحقق أهداف الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة من اجل النهوض بالرياضة المدرسية والجامعية.



من جانبه، أعلن د.أحمد الحمدان جاهزية جميع اللجان العاملة لانطلاق البطولة بعدما تم اعتماد كل اللوائح والأنظمة وجداول المباريات. وقال: انتهت لجنة المنشآت من اعتماد كل الملاعب والصالات التي ستقام عليها المنافسات بجانب الاستقرار على الأطقم التحكيمية التي ستكلف بإدارة المباريات من خلال الاتحادات المعنية باللعبة.

وبين أن اللجنة الفنية للدورة منحت الفرصة الكبيرة للمشاركة النسائية وسخرت كل الإمكانات لإنجاح مشاركتهم كما حدث في النسخة الأولى.



وعبر قائد الجيل الذهبي للكرة الكويتية سعد الحوطي عن سعادته بهذا التجمع، مثمنا دور الاتحاد المدرسي في تنظيم هذه الدورات وأنها خطوة في الاتجاه الصحيح لتطوير الرياضة، كما أشار إلى أن الاتحاد المدرسي يعد النواة الحقيقية لتطوير الرياضة الكويتية، ويجب استثمار الاتحاد من اجل البناء الصحيح للمنتخبات الوطنية في كل الألعاب.

كما أبدى عبدالرضا عباس عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السابق سعادته كونه احد الأعضاء الذين أقروا إشهار الاتحاد المدرسي من اجل تطوير الرياضية الكويتية. وقال: مؤمنون بأن الرياضة المدرسية هي النواة الحقيقية للتطوير، ونتطلع لأن يساهم الاتحاد المدرسي في هذا الأمر.