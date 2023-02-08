

اختتمت شركة العقارات المتحدة إحدى أكبر الشركات العقارية في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دوري شركة العقارات المتحدة (URC) لكرة قدم الصالات للسيدات للموسم الرياضي 2022-2023، كونها الراعي الاستراتيجي للدوري للسنة الثالثة على التوالي.



وانتهت المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت على صالة نادي الكويت، بفوز نادي الفتاة بالمركز الأول ليكون صاحب لقب دوري URC لكرة قدم الصالات للسيدات، فيما حل التضامن ثانيا والعربي ثالثا. علما بأن المباراة النهائية انتهت بفوز الفتاة على التضامن بفارق هدف واحد فقط.



وبهذه المناسبة، قالت رئيس مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة، الشيخة بيبي ناصر صباح الأحمد: «أشكر اتحاد الكرة وفي مقدمته عضوة مجلس الإدارة ورئيسة اللجنة النسائية فاطمة حيات وأعضاء اللجنة المنظمة والجهازين الفني والإداري وجميع القائمين على إنجاح دوري كرة الصالات النسائية لموسم 2022-2023».



وأضافت: «تأتي رعايتنا للدوري في إطار مبادرات الشركة بتقديم كل أشكال الدعم للمرأة في مختلف القطاعات، بما في ذلك تشجيعها على ممارسة الرياضة بمختلف مجالاتها، وتأهيلها للمشاركة في الفعاليات الرياضية على المستويين المحلي والعالمي».



كما أبدت عضوة مجلس الإدارة ورئيسة اللجنة النسائية، فاطمة حيات اعتزازها باستمرار واستدامة مسابقة دوري كرة قدم الصالات للسيدات في موسمه الخامس تواليا، مرجعة ذلك إلى اهتمام ومثابرة جميع الأندية المشاركة واللاعبات، ودعم الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والراعي الاستراتيجي والشريك في الدوري شركة العقارات المتحدة.



من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة، مازن عصام حوا: «نرى اليوم إقبال العنصر النسائي على ممارسة مختلف الرياضات وهو الأمر الذي يدفعنا بالمقابل إلى تمكين المرأة ودعم المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالمرأة في مختلف المجالات، ومن بينها الرياضة».