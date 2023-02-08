

اقترب مهاجم نادي روما الإيطالي نيكولو زانيولو، من الانتقال إلى صفوف غلطة سراي التركي، حسبما أعلنت شبكة «سكاي سبورت» أمس.

وأكدت الشبكة ان زانيولو (23 عاما) سيتوجه الى اسطنبول لاحقا للخضوع لفحص الطبي تمهيدا لانتقاله الى صفوف النادي التركي مقابل صفقة بلغت 22 مليون يورو بحسب أكثر من وسيلة إعلامية محلية.

ونشرت فرانتشيسكا كوستا والدة زانيولو صورة له على حسابها على انستغرام وهو يجلس في المقعد الخلفي لإحدى السيارات، في حين أشارت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الى ان زانيولو في الطريق الى ميلانو قبل التوجه الى اسطنبول.

وكان زانيولو سجل هدف فريقه الوحيد في مرمى فينورد روتردام الهولندي في نهائي مسابقة «كونفرنس ليغ» الموسم الماضي ليقود فريقه الى اللقب.

ويضم غلطة سراي لاعبين عدة سبق لهم الدفاع عن ألوان أندية إيطالية، وهم: البلجيكي دريس مرتنس، الأوروغوياني لوكاس توريرا، والأرجنتيني ماورو إيكادري.



يذكر أن سوق الانتقالات التشوية أقفلت في نهاية يناير الماضي لكن السوق التركية مازالت مفتوحة.