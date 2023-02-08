

أبدى نجم حراسة المرمى السابق لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم سيب ماير دعمه لحارس مرمى الفريق مانويل نوير بعد الانتقادات التي وجهها مؤخرا لإدارة النادي بشأن الاستغناء عن خدمات مدرب حراس المرمى توني تابالوفيتش.



ووصف ماير قرار الاستغناء عن تابالوفيتش بأنه «خاطئ»، وذلك في مقابلة لقناة «شبورت 1» أمس. وقال ماير «بالطبع أنا أؤيد مانويل لأنني كنت حارس مرمى، ولأن نوير له الحق في التعبير عن نفسه كقائد للفريق». وكان نوير، الذي يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب كسر في الساق، قد انتقد النادي خلال مقابلة لكل من صحيفة «سودويتشه تسايتونج» وموقع «ذا أتلتيك» الإخباري، بسبب إقالة تابالوفيتش الذي درب نوير في بايرن منذ انضمامه للفريق عام 2011، ويعد صديقا مقربا له.