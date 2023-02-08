

محمد الجلاهمة



تمكن قطاع الأمن الجنائي من إغلاق واحد من أكبر أوكار تصنيع الخمور في محافظة حولي وتحديدا في منطقة الجابرية وضبط مديري المصنع وهم 5 وافدين «3 رجال وامرأتان».



وقال مصدر امني لـ «الأنباء» ان الوافدين حولوا طابقا داخل فيلا لتصنيع الخمور، لافتا الى ضخامة المضبوطات ومعدات التصنيع، منوها الى ان تحقيقات اضافية سوف تجرى مع الموقوفين الخمسة للوقوف على إذا ما كان آخرون قدموا لهم الدعم وكيفية ادخال هذا الكم الكبير من معدات وأدوات التصنيع دون ان ينتبه احد، وما اذا كان لصاحب المنشأة علاقة بهذا النشاط المجرم. هذا وتم وضع حراسة على الوكر لحين اخلائه تماما وإتلاف المضبوطات والتي تمثلت في معدات وأدوات تصنيع متنوعة.