بحثت اللجنة الإعلامية الشبابية الخليجية التابعة للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون في اجتماعها التاسع عبر الاتصال المرئي أمس تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال الإعلام الشبابي للمساهمة في تحقيق تطلعات وآمال الشباب الخليجي. وقالت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، إن ذلك يأتي لتحقيق الأهداف السامية لمجلس التعاون من خلال استحداث برامج وفعاليات خليجية مشتركة يراعى فيها النظرة المستقبلية واهتمام الشباب في المجال الإعلامي وتحديث الخطة التشغيلية للجنة للفترة من 2023 إلى 2025 وتضمين الآليات المناسبة لتنفيذها.



واستعرضت اللجنة وفق البيان جهود وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس بشأن احتفائها بيوم الشباب الخليجي يوم 6 يونيو 2022 في نسخته الأولى وبحثت في التصور الخاص بيوم الشباب الخليجي لعام 2023 الذي أعد من قبل اللجنة الفنية الشبابية التابعة للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس.



وأكدت اللجنة ضرورة إبراز جهود وزارات الشباب بدول مجلس التعاون واهتمامها بفئة الشباب من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج المصاحبة لهذا اليوم.