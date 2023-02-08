كشفت إيران أمس النقاب عن قاعدة جوية تحت الأرض لسلاح الجو تحمل اسم عقاب 44، وهي الأولى من نوعها التي تكفي مساحتها الكبيرة للتعامل مع طائرات مقاتلة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية «ارنا» في تقرير لها.



وأفادت «ارنا» ان قاعدة «عقاب 44» الجوية التكتيكية، قادرة على استقبال وتشغيل الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل بكل أنواعها، فضلا عن الطائرات من دون طيار التابعة لسلاح الجو.



وجاء في التقرير، ان القاعدة الجوية «عقاب 44»، مزودة بمنشآت الإنذار ومركز القيادة وحظائر صيانة المقاتلات، ومراكز إصلاح وتأهيل الطائرات، ومعدات الملاحة الجوية وخزانات الوقود، كما تمتلك القدرة على استخدام أنواع المقاتلات التابعة للقوة الجوية في الجيش، من أجل القيام بكل المهام الموكلة إليها.



وأضافت «ارنا» أن القاعدة قادرة على تخزين وتشغيل مقاتلات وطائرات مسيرة فيما لم يشر التقرير إلى موقع القاعدة.



ووصف التقرير القاعدة بأنها واحدة من أهم قواعد القوات الجوية للجيش، مشيرا إلى أنها مبنية على عمق كبير تحت الأرض وبها مقاتلات مجهزة بصواريخ كروز بعيدة المدى.



وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري للتلفزيون الرسمي: «أي هجوم على إيران من أعدائنا، بما في ذلك إسرائيل، سيلقى رد فعل من قواعدنا الجوية الكثيرة بما فيها عقاب 44».



وفي مايو قدم الجيش الإيراني تفاصيل عن قاعدة أخرى تحت الأرض توجد بها طائرات مسيرة، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لحماية أصولها العسكرية من ضربات جوية محتملة من عدوتها الإقليمية اللدودة إسرائيل.