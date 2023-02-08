بشرى شعبان



أكد مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام والناطق الرسمي في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية أحمد العنزي أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء لإغاثة المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية، وتحقيقا للتكامل بين الجهات الحكومية، وبناء على تعليمات وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية م.مي البغلي، تحرص الوزارة على تحقيق التكامل والتعاون مع الجهات الحكومية تنفيذا للتوجيهات الحكومية وتسهيلا على الجمعيات الخيرية والاغاثية ايصال المعونات والمساعدات بشكل عاجل.



ولفت الى ان الوزارة تلقت طلبا من الجمعية الكويتية للإغاثة للتنسيق مع وزارة الخارجية لأخذ الموافقة على تسيير جسر جوي لنقل المعونات الاغاثية العاجلة إلى تركيا عبر الطيران العسكري تحت إشراف وزارة الدفاع.



وكشف العنزي عن ان الوزارة منحت 30 موافقة للجمعيات والجهات المعتمدة التي طلبت المشاركة في الحملة، مؤكدا أن الشؤون تعمل على سرعة تحقيق الاستجابة الممكنة لمساعدة المتضررين من هذه الكارثة الكبيرة وتحسين الظروف المعيشية والانسانية للمتضررين من اللاجئين السوريين في الجنوب التركي.