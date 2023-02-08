العازمي: تكثيف التواجد الأمني في المرافق الصحية لحماية العاملين

عبدالكريم العبدالله

استنكر رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة حسين العازمي، الاعتداء على المشرف الإداري بمستشفى الرازي وهو يقوم بمهامه الوظيفية بكل أمانة وإخلاص من قِبَل أحد المراجعين، مطالبا وزارة الداخلية باتخاذ أقصى العقوبات مع كل من تسول له نفسه بالاعتداء على موظفي الصحة.

وذكر العازمي انه تم الاتصال مع الزميل المعتدى عليه ، والاطمئنان على صحته، مشيراً الى انه سيتم التحرك من قبل النقابة لمتابعة سير القضية والعمل على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشخص المُعتدي.

وطالب العازمي وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الامني في المرافق الصحية لحماية العاملين في القطاع الطبي الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل راحة المرضى.

وتعود تفاصيل الحادثة الى قيام شخص بالاعتداء على موظف بمستشفى الرازي اثناء قيامة بأداء واجبه الوظيفي عبر آلة حادة ، وتم نقله لمستشفى الصباح لتلقي العلاج