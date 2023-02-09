111 ديناراً تنفقها الأسرة الكويتية على الترفيه والرياضة.. و17 ديناراً لـ «الوافدة»

70.7 ديناراً تنفقها الأسرة الوافدة على العناية الشخصية.. مقابل 382 ديناراً لـ «الكويتية»

23.4 ديناراً تنفقها الأسرة والوافدة على التبغ ومنتجاته.. مقابل 32.4 ديناراً لـ «الكويتية»

196 ديناراً إنفاق العائلة الكويتية على المطاعم شهرياً.. و46.8 ديناراً لـ «الوافدة»



علي إبراهيم



كشفت بيانات مسح الدخل والإنفاق الأسري الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء التي اطلعت عليها «الأنباء» أن متوسط إنفاق الأسرة الكويتية على الرفاه والترفيه يبلغ نحو 1625 دينارا شهريا تشكل نحو 49% من إنفاق الأسر شهريا دون احتساب الإيجار الشهري للأسر الكويتية المالكة لمنازلها من إجمالي إنفاق يبلغ 3296.6 دينارا، مقابل نحو 357 دينارا تنفقها كل أسرة وافدة تشكل 33.4% من إنفاقهم الشهري الذي يبلغ 1071.3 دينارا على ذات أوجه الإنفاق التي تضم العناية الشخصية والمطاعم والترفيه والرياضة والنقل والملابس والأقمشة والأحذية والتبغ ومنتجاته.



ووفقا لحسابات أخرى، فإن متوسط إنفاق المواطنين والمقيمين على الرفاه والترفيه يختلف إذا تم قياسه إلى المتوسط الإجمالي للدخل البالغ 3995 دينارا شهريا للأسرة الكويتية و1131.5 دينارا شهريا للأسرة الوافدة، ما يعني أن الكويتيين ينفقون نحو 41% من دخولهم على الرفاه والترفيه، والوافدين ينفقون نحو 32% من دخولهم على ذات الأمر.



ووفقا للبيانات، فإن إنفاق الأسر الكويتية على المواد الغذائية والمشروبات يبلغ 371.4 دينارا شهريا تمثل 11.3% من إنفاقهم، بينما يبلغ إنفاق الأسر غير الكويتية على البند ذاته نحو 159.8 دينارا تشكل 14.9% من إجمالي الإنفاق الشهري.



وبلغ متوسط إنفاق الأسر الكويتية على التبغ ومنتجاته نحو 32.4 دينارا شهريا بما نسبته 1% من إنفاقها الشهري، مقابل 23.4 دينارا شهريا للأسر الوافدة بما نسبته 2.2% من إنفاقها الشهري، بينما بلغ متوسط إنفاق المواطنين على الملابس والأقمشة والأحذية 495.5 دينارا تشكل 15% من إجمالي الإنفاق الشهري مقابل 100.7 دينار للأسر الوافدة تشكل 9.4% من الإنفاق الشهري.



وسجلت نفقات تأثيث وتجهيز المسكن للأسر الكويتية 363.5 دينارا تشكل 11% من الإنفاق الشهري مقابل 40.3 دينارا تشكل 3.8% من الإنفاق الشهري للأسرة الوافدة، بينما سجل متوسط صرف الكويتيين على نفقات الصحة شهريا نحو 180.3 دينارا تشكل 5.5%، مقابل 41.6 دينارا تشكل 3.9% من إنفاق الأسر غير الكويتية.



ووصل متوسط إنفاق الأسرة الكويتية على النقل 408.8 دنانير شهريا تشكل 12.4% من إجمالي الإنفاق مقابل 98.6 دينارا شهريا للأسر الوافدة تشكل 9.2% من إنفاقهم، أما إنفاق أسر المواطنين على المعلومات والاتصالات فبلغ متوسطه الشهري نحو 187.6 دينارا بما يناهز 5.7% من الإنفاق مقابل 58.4 دينارا للأسر الوافدة بنسبة 5.5% من الإنفاق.



وسجل إنفاق الأسر الكويتية على الترفيه والرياضة والثقافة 111 دينارا شهريا بنسبة 3.4%، مقابل 17 دينارا للأسر الوافدة بما نسبته 1.6% من إجمالي الإنفاق الشهري، بينما بلغ إنفاق الكويتيين الشهري على التعليم نحو 55.8 دينارا بما نسبته 1.75 مقابل 46 دينارا للوافدين بما نسبته 4.3% من إجمالي الإنفاق.



وسجل متوسط إنفاق الأسر الكويتية على المطاعم وخدمات الإقامة ما قيمته 195.9 دينارا شهريا تشكل 5.9% من إجمالي الإنفاق، مقابل 46.8 دينارا شهريا للأسر الوافدة تشكل 4.4% من إجمالي إنفاقهم، أما إنفاق أسر المواطنين على التأمن والخدمات المالية فبلغ متوسطه نحو 12.7 دينارا شهريا بما متوسطه 0.4% من الإنفاق، مقابل 7.5 دنانير للأسر الوافدة بما نسبته 0.7% من إنفاقهم.



وسجل إنفاق المواطنين على العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة فقد بلغ نحو 381.6 دينارا شهريا بما نسبته 11.6% من إجمالي إنفاقهم، مقارنة بـ 70.7 دينارا شهريا للأسر الوافدة بما نسبته 6.6% من إجمالي إنفاقهم، أما التحويلات الجارية فتستحوذ على 297.9 دينارا شهريا من إنفاق المواطنين بما نسبته 9% من إجمالي الإنفاق، بينما يبلغ ذات وجه الإنفاق لدى الأسر الوافدة 151.5 دينارا شهريا بما نسبته 14.1% من الإنفاق.





أعلى 5 أوجه إنفاق للمواطنين و للوافدين



تظهر البيانات أن أعلى أوجه إنفاق لدى المواطنين وفقا لنسبتها من متوسط الإنفاق الشهري للأسر الكويتية من غير السكن تتركز في 5 أوجه كالتالي:



٭ 15% الملابس والأحذية



٭ 12.4% لـ «النقل»



٭ 11.6% العناية الشخصية



٭ 11.3% المواد الغذائية



٭ 11% تأثيث وتجهيز المسكن



فيما تظهر البيانات أن أعلى أوجه إنفاق لدى الوافدين وفقا لنسبتها من متوسط الإنفاق الشهري للأسر الوافدة من غير السكن تتركز في 5 أوجه كالتالي:



٭ 14.9% مواد غذائية



٭ 9.4% الملابس والأحذية



٭ 9.25 النقل



٭ 6.6% العناية الشخصية



٭ 5.5% المعلومات والاتصالات



%25 من إنفاق المواطنين على السكن



تبلغ نفقات السكن عند احتساب الإيجار التقديري للأسر الكويتية المالكة لمنازلها نحو 1044.6 دينارا شهريا للأسر الكويتية تشكل 25.2% من إجمالي الإنفاق الشهري حال إضافة الرقم كاملا لأوجه الإنفاق، مقابل 209 دنانير شهريا للأسرة الوافدة تشكل 19.5% من إجمالي إنفاق الأسرة.