

باهي أحمد



قال رئيس اتحاد المطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية، فهد الأربش، إن قرار وزارة الداخلية بإغلاق المطاعم والكافيهات والمقاهي التي تقدم الشيشة بعد الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، سيضر بالعمليات التشغيلية لما يقارب 700 مطعم ومقهى في المناطق الحرفية والصناعية. وأكد الأربش في تصريح لـ «الأنباء» أن 50% من إيرادات تلك المطاعم تتحقق فيما بعد العاشرة مساء، مقدرا في الوقت ذاته متوسط عوائد المطعم الواحد في تلك المناطق بنحو 10 آلاف دينار شهريا، وأنه في حالة اغلاقها ستفقد ما لا يقل عن نصف إيراداتها، وهو ما يعني تحقيق القطاع لخسارة تقدر بـ 42 مليون دينار سنويا نتيجة لأثر ذلك القرار على المطاعم.



وختم الأربش قائلا «يطالب اتحاد المطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية جميع الجهات بإعادة النظر في ذلك القرار خاصة أن تلك الفئات مازالت تعاني من خسائر سابقة تعرضت لها قبل سنوات ليست بالقصيرة، خصوصا أن جميع المطاعم ملتزمة بكل القرارات الصادرة من قبل وزارة الداخلية وغيرها من هيئات الصحة والغذاء».