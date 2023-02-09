

محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة في الكويت رفض طلبا من الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) لإعادة تشكيل قائمة التحالفات المؤهلة لتقديم العطاءات لمشروع مجمع الزور للبتروكيماويات المزمع إنشاؤه بتكلفة 10 مليارات دولار.



واضافت المجلة ان من شأن القرار زيادة الصورة الضبابية وغياب اليقين بشأن مستقبل المشروع، وقد ناقش الجهاز وفقا لوثيقة صادرة عنه، طلب الشركة خلال اجتماع عقد في 23 يناير الماضي، وكانت الشركة ضمنت طلبها الموافقة على قائمة معدلة للمقاولين المؤهلين للمشروع بعد «تغيير التحالفات بين بعض المقاولين».



وقال الجهاز إنه «قرر عدم الموافقة على هذا الطلب»، ولم يذكر سببا لحجب الموافقة، كما لم يكشف النقاب عن كيفية اختلاف القائمة المعدلة للمقاولين المؤهلين للمشروع عن القائمة الأصلية.



ومن المحتمل أن يؤدي قرار الجهاز بحجب الموافقة إلى زيادة المخاوف بشأن تعرض هذا المشروع لتأخيرات كبيرة.



وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت مجلة «ميد» عن انسحاب شركتين من عملية تقديم العطاءات الخاصة بالمشروع، وهما شركة فلور الهندسية الاميركيــة وشركة اس كيه للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، والمعروفة الآن باسم اس كيه ايكوبلانت، وكان من المتوقع أن تشارك كلتا الشركتين في عملية تقديم العطاءات كجزء من اتحادات أكبر مع مقاولين آخرين.



المناقشات المستقبلية



وفي الوثيقة التي نشرها الجهاز في اعقاب اجتماع 23 يناير، قال إنه ناقش عدة قضايا تتعلق بمرفق الزور للبتروكيماويات والذي لم يتخذ قرارا نهائيا بشأنه وانه سيعود لمناقشته مرة أخرى في اجتماعه المقبل.



وتضمنت الموضوعات طلبا من شركة لارسين آند توبرو الهندسية الهندية للتأهل المسبق للمشروع باعتبارها المقدم الوحيد للعطاء، بالاضافة لطلبات تدعو لإحلال شركة هيونداي للهندســـة والانشاءات الكورية الجنوبية محل شركة اس كيــه الكورية الجنوبية باعتبارها شريكا لشركة بتروفاك لتقديم العطاءات على الحزمتين الأولى والثانية.



ويخطط الجهاز ايضا لمواصلة دراسة طلب من شركة هندسة البناء الحكوميــة الصينيـة، التي تعتبر أكبــر شركة إنشاءات في العالم من حيث الإيرادات، وشركة أركيرودون اليونانية اللتين تقدمتا بشكوى بشأن عدم إدراجهما على قائمة الشركات المؤهلة مسبقا لتقديم العطاءات.



وفي الوثيقة، قال الجهاز المركزي للمناقصات العامة إنــه قــرر «تأجيل قراره» بشأن ما يجب فعله بشأن الشكوى حتى اجتماعه التالي.



كما ناقش الجهاز شكوى منفصلة بخصوص استبعاد شركة ميبكوم اوفشور اند مارين السنغافورية من عملية تقديم العطاءات، بالاضافة لتأجيل القرار النهائي بشأن هذه الشكوى حتى الاجتماع التالي وفقا للوثيقة.



تأخيرات مستمرة



وحيث ان «كيبيك» هي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية، فقد قامت بتأهيل مقدمي العطاءات لمجمع البتروكيماويات المخطط له في أبريل 2021، ونشرت قائمة بالمزايدين المؤهلين لتقديم عطاءات على الحزم الرئيسية الثلاث للمشروع، والذي يشار إليه أيضا باسم مشروع الزور لتكامل التكرير مع البتروكيماويات.



وقد اشتملت القائمة الأصلية على اسمــاء المجموعات السبع المؤهلة للمزايدة علــى الحزمتين الأولى والثانية.