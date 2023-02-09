

عبدالحميد الخطيب



«رحلة الانتقام الذي لا يأتي من خلاله سوى الدم، الدم الذي يزهق في سبيله العديد من الأرواح، لعبة الانتقام الذي تقودها روح الملك الشريرة المحرضة لكل الأحداث والتي ستنتهي بنهاية مأساوية للجميع»، هذا اختصار مضمون قصة مسرحية «عرش دراكولا» التي انطلقت عروضها أمس (الأربعاء) في الدوحة، وذلك على خشبة مسرح الدراما بالحي الثقافي «كتارا»، وهي من تأليف أحمد العوضي، إخراج عبدالله البدر، بطولة: عبدالرحمن العقل، زهرة عرفات، أحمد إيراج، فهد البناي، محمد الرمضان، فاطمة الأنصاري، وغيرهم.



وفي هذا الصدد، أكدت الفنانة زهرة عرفات اشتياقها واشتياق فريق المسرحية للقاء الجمهور في قطر، ونقلت مشاعرها الى متابعيها في «إنستغرام»، قائلة: «جمهورنا الحبيب في قطر، نلتقي معاكم في أول عروضنا بمسرحية «عرش دراكولا»، مشتاقين لشوفتكم، وان شاء الله تستمعون بالرعب والكوميديا».



يذكر أن الفنانة زهرة عرفات تشارك في بطولة المسلسل الدرامي الجديد «كذبة ابريل»، المقرر عرضه خلال رمضان المبارك، والعمل تأليف الكاتب عبدالرحمن أشكناني، إخراج حسين الحليبي، إنتاج شركة «بيوند دريمز» للمنتج عبدالله بوشهري، ويشاركها في البطولة العديد من النجوم، منهم: جاسم النبهان، عبير أحمد، مي البلوشي، عبدالله بهمن، ليلى عبدالله، منى حسين، سعود بوشهري، أمل محمد، شوق الهادي، شهد سلمان، عبدالله المسلم، سارة صلاح، محمد ذياب، وغيرهم.