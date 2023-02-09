

مفرح الشمري



عندما تتوافر جميع العناصر لأي عمل درامي فمن المؤكد أن يحقق النجاح ويصفق المشاهدون لصناعه، هذا بالفعل ما تحقق للمسلسل الاجتماعي «على الهوى» الذي عرضته منصة شاهد وحقق مراكز متقدمة في المشاهدة لأن فكرته وفريق عمله والجهة التي انتجته عرفوا من أين تؤكل الكتف.



مسلسل «على الهوى» على الرغم من أنه 8 حلقات إلا ان تلك الحلقات حملت بين طياتها الإثارة والتشويق في أحداثه وأداء ممثليه وحتى موسيقاه التصويرية، مسلسل يستحق المشاهدة وتستحق الجهة التي انتجته «برايت لينز ميديا» الاحترام والتقدير لأن المحتوى الذي قدمته يلامس الواقع الذي نعيشه وهو ملاحقة الفاسدين ولصوص المال العام، الذين يستغلون مناصبهم وصلاحياتهم في الثراء، من خلال قصة وزير لوزارة مهمة تقدم الخدمات الطبية للشعب تمت إقالته وبعد ذلك أراد ان يفضح بالمستندات التجاوزات التي كانت في وزارته انطلاقا من المثل الذي يقول «نام على ندم ولا تنام على دم»، وذلك خلال مذيعة لامعة وطرحها جريء في برنامجها «على الهوى» على إحدى القنوات، وذلك بعد ان أخرج أسرته خارج البلاد أراد فضح الشركات التي كانت تدير وزارته بالأدلة ومن بعدها يترك البلاد ويلحق بأسرته لأنه عندما كان على رأس عمله لا يستطيع فعل ذلك.



نص المسلسل كتبه الشاب السعودي نديم نجم، وهو يحمل فكرة نادرا ما نشاهدها في الأعمال الدرامية ونادرا ما يتركها مقص الرقيب، ولكن في ظل الانفتاح الذي تعيشه المملكة العربية السعودية شاهدناه وتعلقنا به لأنه يناقش واقع الفساد الذي تعاني منه معظم الشعوب العربية من خلال بعض المتنفذين!



الجميل في هذا المسلسل أن طرحه واقعي لأبعد الحدود ونجح مخرج العمل عبدالإله هزازي في توصيل فكرة المسلسل من الحلقة الأولى دون «مط» في الأحداث التي كانت في تصاعد تشويقي ومثير من خلال أداء الممثلين على رأسهم الفنانة المميزة ريم الحبيب التي جسدت شخصية «المذيعة نوال» والتي كانت تمثل بجميع حواسها ووفقت في توصيل الشخصية للمشاهد خصوصا في تحديها للجميع سواء كانوا متنفذين أو زوجها بعدم عرض الحلقة مع د.جمعان الذي جسده بإتقان الممثل القدير علي السبع بالإضافة الى رجل الأعمال عبدالمحسن الذي جسد دوره الفنان القدير عبدالعزيز السيكرين.



المسلسل لا يناقش فقط الفساد والمفسدين وإنما أيضا يسلط الضوء على الصداقات النسائية ما لم تكن صادقة وهذا ما حدث للمذيعة نوال من صديقتها «ناهد» التي جسدتها نجود أحمد التي كانت تأكل وتشرب عندها وبالأخير اكتشفت نوال ان صديقتها ناهد متزوجة من زوجها فهد «جبران الجبران» لتقدم نوال مشهدا من أجمل مشاهد المسلسل في محاكمة صديقتها وزوجها الخائن.



أخيرا، نتمنى مثل هذه القصص الحقيقية التي تلامس واقعنا وستظل في الذاكرة، بدلا من تبني قصص بعيدة عن عاداتنا وتقاليدنا بحجة «الجمهور عاوز كده»، فشكرا لفريق عمل «على الهوى» وشكرا لمنتجه على حسين العلي والشكر الكبير لمنصة «شاهد» لعرضها لمثل هذه المسلسلات التي تلامس واقعنا بكل حذافيره.