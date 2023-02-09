

يحيى حميدان



اعتبر مدرب فريق الكرة بنادي خيطان إبراهيم عبيد أن الهزيمة من الشباب 1-3، ضمن الجولة العاشرة من دوري «زين» للدرجة الأولى أول من أمس، لم تبعد فريقه عن المنافسة على بطاقتي الصعود للدوري الممتاز وذلك لتبقي 8 مباريات لكل فريق قبل ختام المسابقة وكل شيء وارد خلال القسمين المتبقيين.



وأضاف عبيد لـ «الأنباء»، أن الشباب «فريق مرتب» وجاهز بدنيا، وبالرغم من ذلك كنا أفضل منه على فترات طويلة من اللقاء، مشيرا إلى أن النقطة الفارقة في مسألة الأفضلية كانت احتساب الحكم ركلة جزاء نرى أنها ليست صحيحة حينما كانت النتيجة تشير الى التعادل 1-1.



وأردف قائلا: «قمنا بعمل ضغط كبير بعد التأخر في النتيجة ومن هجمة مرتدة سجل الشباب الهدف الثالث وهو ما قضى على طموحاتنا للتعديل، ولكن هذه هي كرة القدم وعلينا تقبل الهزيمة والعمل بشكل مكثف لقادم المواعيد».

وأوضح أن سوء أرضية ملعب خيطان حرمت «الأحمر والأسود» من المحترف الأردني خالد عصام، وكذلك جاءت مشاركة البرازيلي وليام كورديرو في المباراة رغم معاناته من إصابة كذلك لنفس السبب، مبينا أن إدارة النادي طلبت من الهيئة العامة للرياضة إفساح المجال لنا للتدرب على الملاعب الفرعية لستاد جابر ونتمنى الموافقة على هذا الطلب.