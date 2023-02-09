

احتفل فريق تويوتا جازو للسباقات TGR مؤخرا بانطلاقة مميزة في بطولة العالم للراليات WRC للعام 2023 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، بعد فوزه بالمركزين الأول والثاني في رالي مونتي كارلو، إذ أحرز السائق سيباستيان أوجييه فوزه التاسع في هذا السباق الأسطوري، وذلك على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الكهربائية الـ «هايبرد» التي تحمل الرقم 17، لينهي السباق متقدما بفارق 18.8 ثانية على زميله في الفريق كالي روفانبيرا على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الكهربائية الـ«هايبرد» التي تحمل الرقم 69.



وقال أكيو تويودا، رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن ومؤسس فريق «تويوتا جازو للسباقات» TGR: «تهانينا للسائق أوجييه على فوزه التاسع في مونتي كارلو.

إنه لأمر جميل أن نستهل الموسم الثاني لمركبات تويوتا GR يارس رالي 1 الكهربائية الهايبرد بهذا الفوز المستحق، علما أن الفريق قد بدأ بالتحضير لهذا الموسم مباشرة بعد رالي اليابان العام الماضي، وأجرى الكثير من التحديثات على المركبات في فترة زمنية قصيرة.

وأعرب عن خالص تقديري وشكري لجميع أعضاء الفريق الذين يعملون دائما بجد حتى في موسم العطلات، والذين أثمرت جهودهم في فوز سيباستيان ومساعده فينسنت لاندياس، في المركز الأول، وإكمال الطواقم الأخرى جميع المراحل الخاصة في السباق. لقد كانت بداية مذهلة في هذا الموسم بالنسبة لنا. شكرا جزيلا للجميع».



وستقام الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات في أوروبا الشمالية خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير، وهي الجولة الوحيدة من البطولة التي تقام في أجواء وظروف شتوية بالكامل على الثلج والجليد.

وتحتم الظروف الجوية للجولة الثانية استخدام الإطارات المزودة بمسامير معدنية تنغرز في الجليد لتوفير التماسك والتقليل من الانزلاق، الأمر الذي سيساعد السائقين على تحقيق أعلى السرعات.



وشاركت تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباقات السيارات، بما في ذلك «سباق الفورمولا 1»، و«بطولة العالم للتحمل» WEC، و«سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة».

وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تقام عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى أبريل 2015، حين قامت الشركة بتأسيس قسم «تويوتا جازو للسباقات» TGR، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضات سباقات السيارات تحت اسم واحد.