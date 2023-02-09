

وجه النائب حمد العبيد سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء في شأن اختصاصات ومهام مكتب التفتيش والتدقيق، وسؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز بشأن صحة ما نقلته وسائل الإعلام بعدم وجود عقود صيانة للشوارع، وسؤالا إلى وزير الدفاع بشأن التجنيد.



وجاء سؤاله المشترك الى جميع الوزراء كما يلي:



في شأن اختصاصات مكتب التفتيش والتدقيق والمهام الموكلة إليه، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- الأعمال التي يقوم بها مكتب التفتيش والتدقيق في وزاراتكم وما أسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.



2- صورة ضوئية عن الهيكل التنظيمي لمكتب التفتيش والتدقيق.



3- صورة عن التقارير والمذكرات التي أعدتها المكاتب.



4- هل فتش المكتب ودقق على العقود الفنية والهندسية المبرمة مع الجهات المختصة؟



5- هل قدم المكتب أي اقتراحات وحلول لتصحيح الأخطاء والمخالفات التي حررتها؟ وهل وجهت الجهة المعنية إلى سبل معالجتها؟



6- المخالفات والأخطاء التي حصرها المكتب لسنة 2023/2022.



7- هل يصدر المكتب تقارير دورية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل تعرضها على الوزير أو المسؤول المختص؟



وجاء في سؤاله إلى وزيرة الأشغال ما يلي:



أوردت بعض الصحف الإلكترونية خبرا بتاريخ 2023/1/12 بعنوان «الأشغال: لا توجد عقود صيانة حاليا للشوارع»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما صحة الخبر المشار إليه؟



2- هل عقود الصيانة التي أبرمتها الوزارة في سنة 2022/2021 ووافقت عليها وزارة المالية تحتاج إلى 12 شهرا حتى تنتهي الدورة المستندية؟ يرجى توضيح ما صحة هذه المدة للشروع في تنفيذ العقد؟



3- هل قامت الوزارة بدورها من حيث تحديد وحصر الطرق والشوارع التي تحتاج إلى صيانة ومعالجتها؟



4- هل أجرت الوزارة صيانة للطرق والشوارع المتهالكة وبخاصة الطرق الرئيسة والخطوط السريعة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بالعقود ذات الصلة.



سؤال إلى وزير الدفاع



بشأن الخدمة الوطنية العسكرية «التجنيد»، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم بلغ عدد المتقدمين للخدمة الوطنية العسكرية منذ صدور القانون؟



2- كم بلغ أعداد المجندين ممن التحقوا بالخدمة الوطنية العسكرية منذ صدور القانون؟



3- هل عدل تاريخ الالتحاق بالدعوة (50) من المكلفين لأداء الخدمة العاملة إلى تاريخ 29 أكتوبر 2023 بدلا من تاريخ 14 يناير 2023؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الأسباب التي أدت إلى هذا التعديل؟



4- هل توجد تحويلات للنيابة العامة لمن تخلف عن التسجيل في الالتحاق بالخدمة الوطنية العسكرية؟ وكم عدد المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الوطنية؟



5- هل يوجد مستثنون من الخدمة الوطنية العسكرية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بالعدد الإجمالي والأسباب وشروط الاستثناء، وكذلك إجمالي عدد المعفين.