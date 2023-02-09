عبدالرحمن: العام الماضي شهد إنجازات استثنائية على صعيد التوسع في الأعمال والتحول الرقمي

الحربي: النتائج أظهرت نجاح الإستراتيجية المؤسسية بجميع مؤشرات الأداء التشغيلية



أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، عن نتائجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت أرباحا صافية بلغت 33.2 مليون دينار، بربحية سهم 33 فلسا للسهم الواحد، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 336.4 مليون دينار، والدخل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 82 مليون دينار.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن قاعدة العملاء بلغت نحو 2.3 مليون عميل بنهاية ديسمبر 2022، وبلغ إجمالي الموجودات 424.4 مليون دينار، وحقوق المساهمين نحو 241.4 مليون دينار، فيما بلغت القيمة الدفترية للسهم 242 فلسا.



وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 30 فلسا للسهم الواحد أي ما يمثل 30% من القيمة الاسمية للسهم وذلك عن 2022، علما أن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة العادية للشركة، وجاء هذا القرار بناء على ثقة «stc» في تطور أعمالها ومتانة مركزها المالي وقوة تدفقاتها النقدية.



وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة الشركة د.محمود عبدالرحمن: «شهد 2022 العديد من الإنجازات الاستثنائية التي تمكنت الشركة من تحقيقها على صعيد التوسع في نموذج الأعمال ودعم استراتيجية التحول الرقمي وما لها من قيمة مضافة على مساهمي الشركة، كما كان للتطور السريع الذي يشهده قطاع الاتصالات دورا كبيرا في إظهار مرونة الشركة في دفع المزيد من عجلة التقدم وتسريع عملية التحول الرقمي لاقتناص جميع فرص الأعمال المتاحة والتي تخول الشركة من تحقيق نمو في أعمالها التشغيلية ونتائجها المالية».



وأضاف: «انطلاقا من الاعتماد المتزايد والمتواصل على الرقمنة وسبل التواصل المعتمدة على الصعيد العالمي في مختلف القطاعات، حرصت stc على تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كإحدى الركائز الأساسية التي اتبعتها الشركة خلال السنوات السابقة لتحقيق استراتيجيتها المؤسسية القائمة على التوسع في أعمال الشركة، لاسيما في قطاع الأعمال، بالإضافة إلى تحقيق رغبتها في دعم قدراتها الداخلية وتعزيز حصتها السوقية من خلال رفع مستوى تجربة العملاء والاعتماد على بنيتها التحتية القوية».



وتعليقا على المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2022، قال: «بلغت إجمالي موجودات الشركة 424.4 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2022، وارتفعت إجمالي حقوق مساهمي الشركة خلال 2022 بنسبة 2% لتصل إلى 241.4 مليون دينار، كما تتمتع الشركة بملاءة مالية قوية على مستوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط».



وأشار عبدالرحمن إلى أن stc عززت من دورها فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للشركات خلال 2022، انسجاما مع قيمها المؤسسية عبر حملات ومبادرات هدفت من خلالها stc للمساهمة الفعالة والإيجابية في دفع التنمية والتطور في الكويت ونشر الوعي حول قضايا مهمة لدى المجتمع، بالتعاون مع مختلف الجهات من القطاعين الحكومي والخاص.



وأضاف، بالقول: «يتمحور برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الذي اتبعته الشركة هذا العام وبشكل أساسي على الجوانب البيئية والاجتماعية وأسس الحوكمة، حيث حرصت stc على التوسع أكثر في تلك الجوانب خلال عام 2022».



وتابع: «يحرص فريق عمل stc على الالتزام بأحدث التوجهات نحو الامتثال وتقييم مدى تنفيذ الشركات للعوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لحماية أصحاب المصالح وإدارة مواردها البشرية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع الحد من هدر تلك الموارد وإعادة التدوير».



وكشركة رائدة في الكويت في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستواصل stc المساهمة في المبادرات والأنشطة المجتمعية الغنية والمتنوعة وواسعة النطاق بهدف إحداث تأثير إيجابي والتي تنهض بالمجتمع وتمكنه، بما يتماشى مع رؤيتنا لدعم المجتمع المحلي وأجندة المسؤولية المجتمعية.



وتعليقا على أهم الإنجازات التي حققتها stc في 2022، قال الرئيس التنفيذي للشركة م.مزيد بن الحربي: «أظهرت النتائج القوية التي حققتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 نجاح تطبيق استراتيجيتها المؤسسية مع جميع مؤشرات الأداء التشغيلية والمالية المعتمدة للوصول إلى أفضل النتائج التي تتجاوز تطلعات عملائنا وتضع stc على قمة الشركات الرائدة في دعم عملية التحول الرقمي وتقديم الحلول التقنية المتكاملة والتي تعتبر قيمة مضافة لقطاع الاتصالات التقليدي».



وأضاف: «يعود الفضل بذلك إلى الشبكة الأكثر تطورا التي تمتلكها stc من الجيل الخامس والبنية التحتية التي استثمرت فيها الشركة والتي كان لها الأثر الأكبر على قدرة الشركة لتقديم أفضل الحلول التقنية المتكاملة وحلول قواعد بيانات الشركات التي تستهدف وتلبي احتياجات جميع عملاء الشركة».



وأشار إلى أنه تزامنا مع حرص stc على ترسيخ ريادتها في سوق الاتصالات وبناء مكانتها القوية والارتقاء بسمعتها ضمن أكثر القطاعات تنافسية، يكمن اهتمامنا الأول في تنفيذ نموذج تشغيلي إنتاجي ورقمي لـ stc مع التزامنا الثابت بتعزيز الربحية وزيادة إمكانيات موظفينا وتعزيز مهاراتهم المهنية المستقبلية والعمل على استدامة الشركة، فضلا عن العمل الدؤوب الذي تقوم به شركاتنا التابعة لإثراء محفظة منتجاتها من خلال تقديم أحدث الحلول المبتكرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتعليقا على إعلان النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 سبتمبر 2022، قال الحربي: «تماشيا مع تطلعات الشركة لتجاوز توقعات عملائها وخلق قيمة لمساهميها، تمكنت stc وبكل فخر من تحقيق نتائج مالية قوية في عام 2022، حيث سجلت أعلى مستوى من الإيرادات منذ تأسيسها لتصل إلى 336.4 مليون دينار بمعدل نمو قدره 13.5% في عام 2022، مقارنة مع 296.3 مليون دينار في العام السابق.

وقد حققت stc تلك النتائج القوية بفضل الخدمات والباقات الذكية التي تلبي حاجات معظم شرائح العملاء الأفراد بدعم من الخدمات الرقمية لقطاع الأعمال وتقديم حلول تقنية متكاملة للشركات الخاصة والقطاعات الحكومية والتي تختص الشركات التابعة بتقديمها.

كما ساهم ارتفاع الطلب بشكل كبير في السوق الكويتي على حلول الأعمال المتكاملة، وكذلك الطلب المستمر على خدمات الاتصالات التقليدية في تحقيق تلك النتائج المبهرة. تمكنت stc من تحقيق هذا النمو في الإيرادات بدعم كبير من نمو قاعدة العملاء التي بلغت 2.3 مليون عميل في نهاية ديسمبر 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 14.4% مقارنة مع حجم قاعدة العملاء في ديسمبر 2021».



وأضاف: «شهدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نموا بمعدل 3.1% لتصل إلى 82 مليون دينار خلال 2022 مقارنة مع 79.6 مليون دينار خلال 2021.

وفي تحليل لصافي أرباح الشركة خلال 2022 حيث بلغت 33.2 مليون دينار (ربحية السهم 33 فلسا) مقارنة مع 44.9 مليون دينار (ربحية السهم 45 فلسا) في 2021، حيث يعود سبب الانخفاض في صافي الربح إلى مكاسب غير مكررة وغير اعتيادية تم تحقيقها من مطالبات قضائية خلال 2021.

ومن دون احتساب هذه الأرباح غير المكررة وغير الاعتيادية، فإن صافي أرباح 2022 قد شهد نموا بنسبة 12.7% بدفع كبير من ارتفاع الإيرادات وكفاءة النفقات التشغيلية».



وضع أسس لنمو مستدام



أشار م.مزيد الحربي إلى عملية التوسع الاستراتيجية التي قامت بها stc في شهر أبريل عام 2022 من خلال الاستحواذ على شركة البوابة الإلكترونية القابضة وشركاتها التابعة، وأهميتها في تمكين الشركة من وضع الأسس القوية لتحقيق النمو المستدام في المستقبل من خلال منظومة الأعمال المتكاملة والتي تدعم بشكل كبير الركائز الاستراتيجية في عملية التحول الرقمي.



وتابع، بالقول: «من خلال الشركات التابعة solutions by stc وE-Portal المتخصصة بتقديم أحدث حلول الأعمال، حرصت stc على مواكبة جميع التغيرات والتحديات الناجمة عن التأثير الاقتصادي بشكل عام والمنافسة ضمن قطاع الاتصالات بشكل خاص من خلال تحديث استراتيجيتها المؤسسية وهيكلة نموذج أعمال الشركة لضمان أفضل النتائج واقتناص جميع الفرص المتاحة بالإضافة إلى تصميم خطط ذكية تأخذ بعين الاعتبار جميع المخاطر المحتملة لنكون دائما على استعداد لمواجهة التحديات المستقبلية».



تلبية احتياجات العملاء.. وتجاوز توقعاتهم



قال الحربي ان التحديث المستمر الذي قمنا به لسياسة stc المالية طويلة الأجل واستراتيجية الشركة للتحول الرقمي على المدي القصير وكذلك المدى الطويل على مدار السنوات الـ 3 الماضية، يمثل عاملا رئيسيا في إتاحة وتسهيل مقدرة الشركة على مواكبة أحدث التطورات في قطاع الاتصالات.



وأوضح أن stc نجحت في تلبية احتياجات عملائها وتجاوز توقعاتهم، كما أظهرت أيضا قدرتها على إعداد خطة مالية وتشغيلية حكيمة مبنية على برامج الشركة لتعزيز كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، والذي كان لها دور بالغ الأهمية في دعم ربحية الشركة بالإضافة إلى مركزها النقدي القوي.