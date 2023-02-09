التقى نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الكويت صلاح المالكي.



وتم خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين.



كما التقى نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي نائب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر عن منطقة آسيا ودول المحيط الهادي وأمين عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس.



وتم خلال اللقاء استعراض المشاريع والأنشطة الإنسانية للجمعية داخل الكويت وخارجها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين وزارة الخارجية والجمعية في مجال العمل الإنساني.