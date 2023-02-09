أسامة أبوالسعود



أصدر وكيل وزارة العدل م.هاشم القلاف عددا من القرارات بترقيات الموظفين في وزارة العدل.



وشمل القرار الأول الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ترقية 460 موظفا بالأقدمية إلى أول مربوط الدرجة المبينة وفقا لأحكام المادتين، (22 و23) من نظام الخدمة المدنية، وذلك اعتبارا من 2023/1/1. وتابع قرار وكيل العدل: «ويصرف لكل منهم أول مربوط الدرجة المرقى إليها مضافا إليها علاوة من علاواتها الدورية وذلك على النحو المرفق بالقرار». كما أصدر القلاف قرارا بترقية 118 موظفا وموظفة بالاختيار إلى أول مربوط الدرجة المبينة إضافة إلى منحهم علاوة من علاوة الدرجة المرقين إليها 31/3/2022. وأشاد عدد كبير من موظفي العدل بقرارات وجهود وكيل وزارة العدل هاشم القلاف، مشيرين إلى ان الترقيات تعد الأسرع في وزارة العدل سنويا، والتي تأتي تقديرا لجهود الموظفين وإعطاء كل ذي حق حقه.



وفيما يلي أسماء المرقين بالاختيار:



فهيد حمود عبدالله الموزيري الرشيدي



فوزي عبدالرحمن ناصر الهملان



حسين أحمد حسن علي



أحمد محمد عبدالله الزعبي



أحمد هايس ماجد المطيري



جميلة علي حسن بوخان



مساعد جاسم محمد كندري



علي حسن احمد الكندري



أحلام عبدالعزيز علي المويل



معاذ خالد مذكور عبدالله المذكور



حمد راضي عطية صغير



وائل عبدالله محمد العنزي



فهد ذعار شجاع العتيبي



مشاعل خالد سالم الوهيب



شاهه راهي ذوقان غصن الضفيري



محمد عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز العثمان



طارق منور فويزان المطيري



فاطمة علي سيد مصطفى جلال



منيرة سعود نمر الرشيدي



دلال راشد احمد الصبر



محمد حامد ماطر العنزي



حنان منذر داود سليمان الوزان



سهيلة عبدالله مرزوق بخيت الأحمد



نورة حسين علي جدوع العدواني



مشاري فهد عايد الحريص



بشاير يوسف سعد العربيد



نديب ادهيم شمشول النومسي



فهد عبدالله جمعة محمد الكعاك



عبدالوهاب سليمان محمد العبد الوهاب



دعاء اسماعيل خليل عباس فرمن



الجازي فهد صالح هزاع الهزاع



محمد عتيق عويض المطيري



منيرة حسن فرهود العجمي



دلال عوض عجاج سالم



بشاير بطي مجبل العازمي



منيرة عبدالمحسن سيف العتيقي



سارة سعود سعد ثامر المطيري



راجح سالم راجح المطيري



علي محمد علي فرج



براك مصبح براك حماد العجمي



عبدالله قاسم محمد المتروك



فاطمة حسن علي ا لدوسري



فايز نداء سالم المطيري



آمنة حسين علي الكندري



احمد شافي فالح العازمي



احمد قطيمان مبارك العصيمي



محمد عثمان محمد القاطي



مريم رعد سعد حمود الدويلة



الدانة محمد مناحي سعد العجمي



خالد عبدالله هزاع شمروخ العتيبي



منار سعود مروي مثعي المطيري



نورة خليفة عبدالله عويهان



هيا خالد عبدالله حمد البصيلي



حمد رشيد محمد العازمي



مزيده مزيان نغيمش الشمري



ماجد شاهر ماجد المطيري



فهد سعد مخلد المطيري



ناصر حمد سعود الحسيني



عبدالعزيز خالد عبدالعزيز العجمي



شافي شريد محمد العجمي



ضاري ناصر حسن شريكة الشريدي



عايد مبارك عايد العازمي



عبدالعزيز ضيف الله خالد المطيري



فاطمة كريم احمد السبع



فهد حمد مطلق العازمي



محمد غازي مرزوق المطيري



سعود محمد مبارك العازمي



ايمان محمد جعفر حمودي



عبدالله هجاج دليم العتيبي



محمد غلاب ماجد المطيري



خالد احمد عبدالجبار عبدالله حسن



سالم هادي مسفر مهدي العجمي



سعد محمد سالم الشيتان



ضاري نهار علي المطيري



ضحى جمال احمد العنيزي



افنان علي حسين الحمادي



آمنة صباح محمد العبدالله



خديجة محمد محمود اندس



ديما محمد مطلق العميري



جاسر مطلق جسار المرد



فارس بجاد شافي الدوسري



متعب سالم جزا الديحاني



نواف سالم خلف عبيد العنزي



علي حمود يوسف شهاب الفضلي



انفال حمود مناور زبن المطيري



نوال عبدالكريم عائد الطرقي



منار راضي نشمي الظفيري



حمدان نقا معاشي مرزوق السعيدي



نواف قيس محمد عبدالله



عائشة نايف ناصر المطيري



انتهاء رحيل بهلول الضفيري



تهاني مطر نهار السعيدي



فاطمة صادق حسين محمد



متعب محمد عثمان البحيري



نوف حماد منور الشمري



ياسمين عبدالأمير مكي طه



محمد صلاح حسن ارتي



فاطمة حسن عبدالرحمن قاسم



سارة مساعد فهد الوسمي المطيري



عبدالعزيز عجران محمد الزعبي



جراح مبارك عبدالله الجنيدي



سارة محمد مناور زبن المطيري



ابرار عبدالعزيز علي المويل



عبدالله محمد عبدالله العليم



موجفه سعيد سعد سحبان



أمثال سعد مزيد انويديس الحسيني



اشواق ناجي ضاحي الفضلي



ناصر لافي محمد النجدي العنزي



نوره زيد عقاب محمد الخطيب



رديفه عواد حسين الظفيري



أملاك ابراهيم جابر فايز



ريم محمد سلطان السالم



سحر حسين حيدر ال حيدر



عواطف ظافي محمد مفرح المطيري



مشاعل محمد هديرس لوقان العنزي



ريم حميدي سعدون حميدي



عيده عدنان محمد الحريجي



فاطمة مبارك خالد العازمي