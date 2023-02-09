برعاية نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف، شهد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي، بحضور الرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله، والشيخة انتصار المحمد، ورئيس مجلس إدارة نادي التحدي الرياضي محمد العتيبي، وعدد من قادة وضباط الحرس الوطني، الحفل الختامي لبطولة الحرس الوطني الأولى للمبارزة للأصحاء وذوي الهمم التي نظمها الحرس الوطني للمرة الأولى بالتعاون مع نادي التحدي الرياضي، تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية.



ونقل وكيل الحرس الوطني إلى الحضور تحيات القيادة في الحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، مؤكدا أن تنظيم البطولة جاء بتوجيهات من القيادة لتطبيق أهداف الوثيقة التوجيهية 2025 (حماية وسند) في تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتقديم الدعم لفئات المجتمع المختلفة، وفي مقدمتها فئة ذوي الهمم.



وأضاف وكيل الحرس الوطني أن الحرس الوطني دأب على إطلاق المبادرات لاحتواء أبناء الكويت من ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، حيث لديه تعاون مثمر مع النادي الكويتي الرياضي للصم ويقيم دورات سنويا لتعليم لغة الإشارة لمنتسبي الحرس الوطني وموظفي الدولة.



وأعلن عن تبرع الحرس الوطني بالملعب الذي أقيمت عليه هذه البطولة لنادي التحدي الرياضي، وذلك بناء على توجيهات الشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني.



ووجه الشكر لكل من ساهم في إقامة بطولة المبارزة الأولى وحرص على إخراجها بالصورة المشرفة التي تليق برجال الحرس الوطني، كما هنأ الفائزين وطاقم التحكيم على ما قدموه من مستويات متميزة.