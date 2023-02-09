الدوحة - فريد عبدالباقي



توج فريق جامعة الكويت بذهبية منافسات كرة الطاولة التي اختتمت أمس على ملاعب أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي في اليوم الخامس وقبل الأخير من منافسات النسخة التاسعة من الدورة الرياضية لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وسط مشاركة 471 لاعبا، يمثلون الجامعات والمؤسسات التعليمية يتنافسون في 6 لعبات هي كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة والبادل والسباحة وألعاب القوى.



وقد فاز فريق جامعة الكويت بالمركز الأول والميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على جامعة حمد بن خليفة بنتيجة 3-1، فيما نال فريق جامعة الملك خالد السعودية الميدالية البرونزية بعد تغلبه على فريق جامعة قطر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 3-1 أيضا.



وقامت نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب، رئيس اللجنة المنظمة للدورة د.مريم المناعي بتتويج الفائزين بعد نهاية المنافسات في حضور عضو اللجنة الفنية العليا للدورة عبدالله المطيري، ومديرة التطوير بجامعة حمد بن خليفة ونائب رئيس اللجنة المنظمة نور الجاسم، ومسؤول الرياضة في جامعة حمد بن خليفة، وضحة آل سعود، ورئيس وفد جامعة الكويت طلال النزال.



الطريق إلى اللقب



وكانت منافسات الطاولة قد شارك فيها 7 جامعات تم تقسيمها إلى مجموعتين، ونجح فريق جامعة الملك خالد في تصدر المجموعة الأولى وخلفه فريق جامعة حمد بن خليفة، فيما تصدر فريق جامعة قطر المجموعة الثانية وخلفه الوصيف جامعة الكويت. وفي الدور نصف النهائي فاز فريق جامعة الكويت على جامعة الملك خالد، ليواجه فريق جامعة حمد بن خليفة في النهائي بعد تغلبه على فريق جامعة قطر 3-2 في نصف النهائي.



واحتل فريق جامعة التقنية والعلوم التطبيقية المركز الخامس، بعد فوزه في المباراة الترتيبية على فريق الجامعة السعودية الإلكترونية بنتيجة 3-0، فيما احتل فريق جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا المركز السابع في الترتيب.



تتويج مستحق



وقد عبر طالب جامعة الكويت عبدالوهاب دعيج عن سعادته الكبيرة بالحصول على الميدالية الذهبية في منافسات كرة الطاولة بعد مباراة قوية في النهائي مع طلاب جامعة حمد بن خليفة. وأضاف: الحمد لله على هذا التتويج الرائع، بجهود كل الطلاب والطاقم الفني والإداري. وتابع: المنافسات كانت قوية جدا، وشهدنا مواهب رائعة للغاية خلال البطولة، وسعيد أننا تمكنا من الوصول للنهائي والتتويج المستحق بالكأس.



منافسات السباحة



هذا، ونجح طلاب جامعة الكويت في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات سباحة مع ختام كافة السباقات، وذلك بعد أن نال 4 ميداليات ملونة بواقع (ذهبية وفضيتان وبرونزية)، فيما توج طلاب جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل السعودية بالمركز الأول وكأس منافسات سباحة، بعد تصدر جدول الترتيب العام بـ16 ميدالية ملونة بواقع (14 ذهبية وفضية وبرونزية)، ونالت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية العمانية المركز الثاني في الترتيب العام بـ 11 ميدالية بواقع (ذهبية و7 فضيات و3 برونزيات).



وبلغ عدد الميداليات التي تم توزيعها في منافسات السباحة 48 ميدالية (16 ذهبية و16 فضية و16 برونزية)، وشاركت 14 جامعة في السباقات، حصلت 8 جامعات على ميداليات ملونة، فيما لم تتمكن 4 جامعات فقط من الحصول على أي ميدالية في السباحة.



القدم والطائرة



إلى ذلك، يسدل الستار اليوم على منافسات كرة القدم والطائرة، بعد ختام منافسات الطاولة والسباحة وقبلها ألعاب القوى. وانتهت مرحلة دور المجموعات للقدم والطائرة، بعد منافسات قوية للغاية بين جميع الفريق المشاركة. وتقام اليوم مباريات الدور نصف النهائي والنهائي على الملعب العشبي وملعب كرة الطائرة بأكاديمية أسباير، لتحديد البطل في كلتا اللعبتين.