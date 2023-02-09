

بيروت - يوسف دياب



تتواصل التحقيقات القضائية والأمنية في قضية إدخال باخرة «سكاي لايت» إلى مرفأ بيروت التي تحمل أكثر من 2000 طن من مادة «سولفات الأمونيوم»، ويجري قسم المباحث الجنائية المركزية تحقيقاته الأولية بإشراف مباشر من المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، الذي أعطى إشارته بتوقيف مدير الميناء أيمن كركر على ذمة التحقيق، واستدعاء أشخاص آخرين للتحقيق.



وأوضح مصدر مواكب لمسار التحقيق لـ «الأنباء»، أن رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العقيد نقولا سعد «استدعى بأمر من القاضي الخوري كلا من مدير عام النقل أحمد تامر، وأصحاب الباخرة وأصحاب البضاعة لاستجوابهم، وذلك لجلاء ملابسات إدخالها قبل الإبلاغ عن طبيعة حمولتها، وإجراء الفحوص المخبرية عليها وإطلاع القضاء على هذه التفاصيل».



وبرر المصدر قرار احتجاز كركر على ذمة التحقيق، بأنه «أعطى المحامي العام التمييزي معلومات مغلوطة عن الباخرة ليبرر إدخالها إلى حرم المرفأ قبل انتظار دورها لأيام». وقال إن كركر «اتصل بالقاضي غسان الخوري وشرح له وضع الباخرة المتوقفة في منطقة الانتظار البعيدة نسبيا عن المرفأ ثلاثة أميال، أنها مائلة وهي تطلق نداءات استغاثة وعرضة للغرق ولابد من إنقاذها».



ووفق المصدر المواكب للتحقيق، أنه «لم يتم إبلاغ المحامي العام التمييزي بأن الباخرة محملة بـ «سولفات الأمونيوم»، وهو ما سرع عملية إدخالها إلى المرفأ والمبيت فيه لثلاثة أيام حتى معرفة طبيعة حمولتها ومن ثم إخراجها». ورجح أن يكون سبب إدخالها بهذه الطريقة «عدم بقائها مدة طويلة في منطقة الانتظار، ولإجراء الفحوص المخبرية على حمولتها بشكل أسرع، وربما التهرب من تسديد رسم مبيتها في الميناء باعتبار أنها أدخلت بشكل طارئ وبهدف إنقاذها». ولفت المصدر إلى أنها «ليست المرة الأولى التي ترسو فيها هذه الباخرة بالمرفأ وتحمل نفس المواد (سولفات الأمونيوم) التي هي عبارة عن أسمدة زراعية، وهي ستبقى في عرض البحر إلى حين صدور نتائج الفحوص والتأكد من أن المواد غير خطرة حتى لا تتكرر كارثة 4 آب 2020».