محمد راتب



ناشد النائب الأسبق د.عبدالرحمن الجيران في تصريح لـ «الأنباء» رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بالإيعاز للجهات المعنية في وزارتي الخارجية والصحة بالسماح بنقل المصابين جراء الزلزال في تركيا وسورية للعلاج في المستشفيات الكويتية على نفقة الدولة. وذكر الجيران أن المصاب جلل، والكويت دولة الإنسانية وستبقى وفية لمبادئها التي آمنت بها وصدقتها قولا وعملا في نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف، وتوفير المأوى لمن فقد داره، والطعام لمن أصبح غنيا وأمسى فقيرا، مبينا أن أهل الخير في الكويت كثيرون ولن يتخلوا عن إخوانهم في تركيا وسورية. وأشار إلى أن حجم الكارثة يفوق الوصف والتكاتف سمة الكويتيين ومن واجبنا الشرعي إغاثتهم وتوفير المأوى والطعام لهم، والعلاج لمصابيهم، فالأعداد مهولة، ولا قدرة للمستشفيات على استيعابهم.