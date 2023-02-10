البرجس: الجسـر الجوي لإغاثـة المنكوبيـن في تركيا مستمر.. ومواصلـة تقديم المساعدات للشعب السوري



عبدالهادي العجمي



قال مدير مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع العميد الركن بحري محمد العوضي انه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء جسر جوي لإرسال المساعدات الاغاثية للمتضررين من الزلزال المدمر الذي وقع في جنوب الجمهورية التركية الصديقة وبأوامر مباشرة من النائب الأول وزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال الخالد بتسخير كل امكانيات القوة الجوية والجيش الكويتي لدعم وتسهيل نقل كل المواد الاغاثية للمتضررين من الزلزال، فقد توجهت طائرتان عسكريتان للقوة الجوية الكويتية صباح امس الخميس متجهتين إلى الجمهورية التركية الصديقة، محملتين بـ 80 طن من المواد الاغاثية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية.وأشار العوضي الى ان ذلك يأتي استكمالا للجسر الجوي الاغاثي من الكويت الى تركيا بعد انطلاق رحلات الاغاثة الاولى يوم الاثنين الماضي التي كانت محملة بفرق انقاذ من قوة الاطفاء ومواد اغاثة مختلفة.



واختتم العميد العوضي: الرحلة الثانية جاءت بالتعاون والتنسيق بين الجيش ووزارات الدفاع والخارجية والصحة وقوة الإطفاء العام وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، وجميع الجمعيات الخيرية الكويتية.



من جانبها، اعلنت أمين عام جمعية الهلال الأحمر الكويتية مها البرجس عن انطلاق ثاني رحلات الاغاثة الى متضرري الزلزال المدمر الذي تعرضت لها جمهوريتا تركيا وسورية مطلع الاسبوع الجاري، مشيرة إلى أن الرحلة الاغاثية الثانية تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع متمثلة في القوة الجوية الكويتية التي سخرت كل امكانياتها وجهودها لدعم وتسهيل نقل المواد الاغاثية على وجه السرعة ووزارتي الخارجية والصحة بتوجيهات سامية من صاحب السمو.



واضافت البرجس، في تصريح صحافي خلال اشرافها على مغادرة طائرات القوة الجوية الكويتية المحملة بالمساعدات المختلفة والمواد الاغاثية والطبية صباح أمس في قاعدة مبارك العبدالله الجوية، ان حمولة المواد الاغاثية بلغت 80 طنا تشتمل على كل المستلزمات التي تسهم في تخفيف معاناة اخواننا المتضررين في تركيا وسورية.



واعلنت البرجس عن استمرار الجسر الجوي لإغاثة منكوبي الزلزال في تركيا ومواصلة تقديم المساعدات للشعب السوري، لافتة إلى أن هناك فريقا متكاملا من متطوعي جمعية الهلال الاحمر الكويتي متواجدا حاليا في تركيا بعد ان غادر البلاد مع اول رحلة اغاثة تمت بشكل عاجل وكانت محملة بـ 10 أطنان من المساعدات، مشيده بجهود الفريق التطوعي الذي يعمل على مساعدة منكوبي الزلزال ومد يد العون لهم بالرغم من الصعوبات والخطورة في المناطق المنكوبة.



واوضحت البرجس ان جمعية الهلال الأحمر الكويتية هي اول جهة اغاثية على مستوى العالم تواصلت منذ الساعات الاولى بعد وقوع الزلزال المدمر مع جمعية الهلال الاحمر السوري وقدمت لهم المساعدة والدعم الفوري، مشيرا الى ان الهلال الاحمر الكويتي سيقدم المساعدة الى المصابين والمتضررين في حال طلب منهم لنقلهم ومعالجتهم في الكويت، واختتمت البرجس ان جمعية الهلال الأحمر فتحت باب التبرعات لمنكوبي الزلزال في سورية وتركيا داخل مقر الجمعية بمنطقة الشويخ وعلى موقعها الالكتروني.