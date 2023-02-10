ثامر السليم



عاد الى ارض الوطن مساء أول من أمس رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع والوفد المرافق له الذي كان يقدم خدمات إنسانية خلال رحلة «بعطائكم نغيثهم 9»، حيث تم تنفيذ حملة دفء وأمان لهذا العام، وتوزيع مواد التدفئة والبطانيات وكسوة وسلال غذائية، ليعود إلى أرض الوطن بعدما تعرضت تركيا للزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى بالآلاف، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الكويت عدد كبير من محبيه الذين عبروا عن سعادتهم بعودتهم سالمين هو والوفد المرافق له.ولدى وصوله، قال محمد الشايع: أولا، أشكر الله عز وجل الذي أحيانا مرة أخرى، ونشكر دولتنا الحبيبة على جهودها، ولنا عودة لتركيا قريبا، ومررنا بأيام عصيبة، مؤكدا ان الوضع في تركيا مأساوي حيث حدث الزلزال وخرجت الناس من بيوتها ودب فيهم الهلع، حيث سقطت العمارات والبيوت وأغلقت الشوارع ولا يمكن وصف حقيقة ما مر بنا هناك.وأشار الى اننا شاهدنا الموت بأنفسنا، خاصة خلال وقوع الزلزال وبعد الانتهاء منه، حيث شاهدنا مآسي كثيرة وكبيرة، مثمنا للوفد المرافق للجمعية حيث آثر الجلوس وعدم العودة، وذلك لإكمال المسيرة ومد يد العون لإخواننا واخوتنا الاتراك والسوريين المهجرين.



وتوجه الشايع بالشكر الجزيل لوزارة الخارجية وعلى رأسها وزير الخارجية الذي طلب عودة الوفد المرافق، ولكننا آثرنا التواجد في تركيا ومساعدة المحتاجين هناك، لافتا الى انه بعد أن طلب منا العودة الى الكويت رجعت جميع الوفود.



وقال ان الكويت والشعب الكويتي بتوجيهات من القيادة السياسية يواصلون تقديم المساعدات لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا، مشيرا إلى ان أهل الكويت جبلوا على الفزعة دوما، وأن «الصفا الإنسانية» تواصل تقديم المساعدات العاجلة، مبينا أن أعداد المتضررين في تزايد مستمر، ومعاناتهم تفاقمت بعد تهدم منازلهم، وسقوط آلاف القتلى والجرحى، فهم في أمس الحاجة إلى مد يد العون، لتخفيف ألمهم ومعاناتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».