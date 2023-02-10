ثامر السليم



للسنة الرابعة والعشرين على التوالي كعادتها، أقامت اللجنة المنظمة لمسابقة محمد عبدالمحسن الخرافي لحفظ القرآن الكريم حفل تكريم مسابقة جائزة «محمد عبدالمحسن الخرافي الـ 24» تحت رعاية مهند الخرافي وتكريم كوكبة من أبناء الكويت مساء أمس الأول في ديوان الخرافي بالشامية بالتعاون مع بيت القرآن التابع لجمعية الإصلاح الاجتماعي، حيث فاق عدد المشاركين 2500 مشارك من 48 جنسية.



وفي هذا السياق، قال أنور الخرافي الذي ناب عن راعي الحفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، مشيرا الى انه يتم الحرص على هذه الدعوة بنشرها جيلا بعد جيل وسوف تستمر لأجيال قادمة لأننا نؤمن بأن تعلم القرآن من أسمى العلوم، وهو ليس فقط تعليما لفظيا، ولكن أيضا هو تعليم أخلاقي لإنشاء جيل من الشباب يتحلى بأخلاق القرآن.



وشكر كل القائمين على إعداد وإنجاح وإنجاز المسابقة بنسختها الحالية، متمنيا ان تستمر هذه المسابقة لتؤدي الهدف السامي الذي قامت من أجله وهو ترسيخ القيم الدينية في نفوس وقلوب الشباب.



وتوجه بالشكر لجميع الشباب المشاركين في المسابقة في حفظ القرآن، قائلا: «الجميع فائز، فلقد فزتم بحفظ كتاب الله على أيدي أفضل الأساتذة والشيوخ، وما أعظمها من جائزة فهنيئا لكم جميعا وبالتوفيق والنجاح الدائم جميعا».



من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة ناصر الدبوس: المسابقة عادت بعد توقف قسري بسبب ظروف انتشار كورونا، حيث كانت فترة عصيبة تعطلت فيها المدارس والأعمال وحتى صلاة الجماعة في المساجد، مشيرا الى ان مسابقة المرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي لتحفيظ القرآن الكريم باب كبير من أبواب العمل الخيري.



وكشف انه من خلال مسابقة محمد عبد المحسن الخرافي لتحفيظ القرآن الكريم تم تخريج قراء وحفاظ لكتاب الله عز وجل وتشجيع الناشئة والشباب لمواصلة الحفظ ومنحهم جوائز تشجيعية، آملا ان تستمر مسيرة الخير لمسابقة المرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي.