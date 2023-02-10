العدواني :الجامعة تساهم في خلق فرص وظيفية للكفاءات من الأكاديميين والشباب الكويتي​

كليات وتخصصات جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل من العمـالة الوطنية​

د.موضي الحمود: 9 مراكز بحثية و4 كليات في الجامعة ولغة التدريس إنجليزية

إعداد إعلانات التوظيف للهيئة التدريسية والإدارية مع تدشين موقع الجامعة الإلكتروني

ثامر السليم



أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني عن افتتاح وبدء تشغيل جامعة عبدالله السالم، الجامعة الحكومية الجديدة في تاريخ الكويت، واستقبالها لأول دفعة من الطلبة مع بداية العام الأكاديمي 2024/2023 في سبتمبر من العام الحالي.



جاء ذلك في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم أمس بحضور أعضاء مجلس الجامعات الحكومية ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة التأسيسي للجامعة وعدد من قياديي وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات جامعة الكويت، وقياديي وزارات الدولة المختلفة للإعلان عن بدء تشغيل الجامعة الحكومية الثانية في البلاد والتي تم إنشاؤها بمرسوم رقم 76/ 2019.



واعتبر العدواني الإعلان عن افتتاح الجامعة حدثا تاريخيا مهما في مسيرة التعليم العالي في الكويت، يتزامن مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة التعليم، التي تعتبر محور التنمية وركيزة أساسية لبناء الوطن وتقدمه.



جامعات الجيل الرابع



وأضاف ان من المستهدف أن تكون جامعة عبدالله السالم من جامعات الجيل الرابع، حيث تتكامل برامجها الأكاديمية مع مراكز البحث العلمي الرصين في مجال الإبداع وحضانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي واستخداماته خاصة في مجال الطب الحديث، وفي مجال أبحاث الطاقة الهيدروكربونية والطاقة المتجددة، وذلك ليتماشى مع العلم الحديث من تطور بمعدلات متسارعة تتسابق الجامعات ومراكز الأبحاث العالمي لمواكبتها.



كما لفت إلى أن التحديات أمام الجامعات الحديثة تحديات عديدة تفرضها ظروف التطور في أدوات البحث ووسائل التعلم والمعرفة، الأمر الذي يقتضي حسن الإعداد وصلابة البناء لأي جامعة ناشئة تهدف إلى استقطاب العناصر البشرية الأكاديمية والإدارية المؤهلة، والتي تؤهل طلبتها تأهيلا علميا ومهنيا على مستوى رفيع.



متطلبات سوق العمل



من جانبها، أوضحت رئيسة مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د.موضي الحمود أن المجلس التأسيسي عمل بجهد في تتبع الحديث في العلوم والجامعات الحديثة، باستكشاف احتياجات سوق العمل ومتطلبات القطاعات الاقتصادية من القوى البشرية المؤهلة التي تساهم في تحقيق التنمية المنشودة وفق رؤية الكويت لعام 2035.



وأكدت الحمود أن إنشاء جامعة بهذه المواصفات عملية ليست باليسيرة ولا يمكن أن تستكمل بفترة وجيزة، وإنما سيكون بناء الجامعة على مراحل متتابعة، تبدأ مع بداية العام الأكاديمي المقبل 2023 - 2024 مع قبول أول دفعة من الطلبة الدارسين.



وتحدثت عن خارطة التنفيذ، حيث أشارت إلى رؤية ورسالة الجامعة، وسمات خريج جامعة عبدالله السالم، ولفتت الى تسمية 9 مراكز بحثية و4 كليات تابعة للجامعة تتنوع تخصصاتها ما بين الهندسة وعلوم الطاقة والحوسبة وريادة الأعمال والطب، وتخدم كونها جامعة أكاديمية بحثية من جامعات الجيل الرابع، تهدف إلى نقل الاقتصاد الكويتي من اقتصاد أحادي المورد الناضب إلى اقتصاد معرفي متنوع يواكب عالم الرقمنة المتجدد والمتسارع التطور.



وردا على أسئلة الصحافيين، أعلنت الحمود أن المجلس يعكف حاليا على إعداد الإعلانات المطلوبة لتعيين الإدارة الجامعية والهيئة الأكاديمية والإدارية لاختيارها وتمكينها من إدارة وتشغيل الجامعة، وذلك بعد تدشين الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة.



وعن توظيف أعضاء هيئة التدريس من خريجي الجامعات الخاصة أو الجامعات الخارجية في جامعة عبدالله السالم، قالت الحمود، ان باب التعيين مفتوح للجميع وفقا للكفاءات والجدارة والعمل على استقطاب كوادر وطنية بحثية متميزة.



ولفتت إلى أن قواعد التعيين في الجامعة الجديدة يحكمها قانون الجامعات الحكومية، موضحة أن تطبيق قواعد التعيين في جامعة الكويت هي التي حافظت عليها طوال هذه الأعوام، وسيتم الاهتداء بهذه القوانين بالإضافة الى إجراءات اخرى تناقش في إدارة الجامعة الجديدة، حيث يضع المجلس التأسيسي الأطر والأسس والهيكل التنظيمي للجامعة.



إعلان التوظيف



وبينت ان إعلان التوظيف سيكون على مرحلتين، الأولى للوظائف الأكاديمية الرئيسية في الهيكل الأساسي للجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المساندة للسنة التحضيرية وما يطرح في المقررات الأولية، ثم تقوم إدارة الجامعة بتولي تعيين باقي المناصب لاستكمال المشوار.



وعن الاستعانة بخبرات المتقاعدين في الجامعة، أفادت الحمود بأن الاستعانة بخبرات المتقاعدين ليس بالضرورة تعيينهم، موضحة أن هناك أساليب أخرى للاستفادة من خبراتهم، ولكن مسألة التعيين ترجع لقوانين والنظم العامة في الدولة.



لغة المقررات وآلية القبول



وعن آلية التدريس واللغة المعتمدة في الجامعة الجديدة، أكدت الحمود أن لغة مقررات التخصصات الدراسية هي اللغة الإنجليزية، بينما هناك مقررات الإنسانية والإسلامية والتاريخية باللغة العربية.



وحول آلية وفئات القبول، أوضحت الحمود «أن آلية القبول في الجامعة الجديدة تخضع لسياسة التعليم العالي في مجلس الجامعات الحكومية».



وحول اختبار القدرات للقبول في الجامعة، ذكرت الحمود أن هناك اختبار قدرات للطلبة الذين يلتحقون في الجامعة الجديدة، وسيكون هناك تعاون كبير مع جامعة الكويت، في سياسة القبول.



وعن مواقع الجامعة، قالت الحمود ان قانون الجامعة 76/2019 المادة 40 تبين مواقع الجامعة، وهي المباني التي تخليها جامعة الكويت للجامعة الجديدة، منها موقع الشويخ، ثم إدارة الجامعة الجديدة تنظر لتوزيع باقي المواقع للكليات والتخصصات.



المراكز البحثية في الجامعة



- مركز الأمن السيبراني والتحول الرقمي



- مركز أبحاث علوم البيانات والذكاء الاصطناعي



- مركز الموارد والطاقة والاستدامة



- مركز علوم وهندسة المواد المتقدمة



- مركز البحوث البحرية والساحلية



- مركز التمويل وإدارة المخاطر



- مركز البحث في ريادة الأعمال والابتكار



- مركز العلوم الصحية والرفاهية



- مركز التعلم الابتكاري



كليات الجامعة وتخصصاتها



3 كليات للمرحلة الأولى:



- كلية إدارة وريادة الأعمال



- كلية الحوسبة والنظم



- كلية الهندسة والطاقة



المرحلة الثانية



- كلية الطب والعلوم الصحية



المجلس التأسيسي



مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم برئاسة د. موضي الحمود والأمين العام د.عادل الحسينان وعضوية كل من أ.د.فواز العنزي وأ.د.علي المطيري وأ.د.أحمد الحنيان ود.عبدالحميد حسين ود.خولة القناعي ود.مشاري الناهض ود.ديمة الوقيان.