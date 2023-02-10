محمد راتب



أكد رئيس مجلس الإدارة في جمعية الروضة وحولي التعاونية محمد الكندري ان الجمعية نظمت حفلا لتكريم أبنائها المتفوقين في جميع المراحل التعليمية من الابتدائي إلى الجامعة للعام 2021 ـ 2022، والذي يأتي في إطار الاهتمام الكبير وغير المسبوق الذي توليه الجمعية لأبنائها ويعبر عن الحرص والدعم الكبير لأهمية العلم والتعليم في تحقيق التنمية البشرية المستدامة المنشودة لأبناء الوطن، بما يمكنهم من النهوض بمسؤولياتهم الوطنية في تحقيق ما يطمح إليه الوطن من سبق وتقدم وازدهار. وقد تم الحفل برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد الكندري وأعضاء مجلس الادارة خالد المتن ورائد الرخيمي وعمر الانصاري وعلي الحداد وحامد الابراهيم وعادل الحبشي، ونواب مجلس الأمة مهلهل المضف وعبدالعزيز الصقعبي ومهند الساير، وبحضور الشيخة المحامية فوزية سالم الصباح، وجمع غفير من أهالي المتفوقين، وذلك في قاعة بدرية بفندق الجميرا. وأضاف الكندري أن من مظاهر التشريف والتكريم لطالب العلم أن تحتفي به ملائكة الرحمن عليهم السلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب»، ثم يكون طلب العلم بعد ذلك سببا من أسباب النجاة والفوز عند الله، قال صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة». وزاد أنه بالعلم تتقدم الأمم وتزدهر، والمجتمع المتعلم خير وأقوى من مجتمع جاهل، مبينا أن العلم لا يقتصر اليوم على التحصيل في المراحل الدراسية فقط بل يجب تأصيل ما تم في المراحل الدراسية من خلال اكتساب المهارات الميدانية.