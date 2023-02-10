«طيور الدار» أوبريت أوركسترالي حي 14 و15 الجاري في «جابر الأحمد»

دارين العلي

أكد الوكيل المساعد مدير عام مكتب الشهيد صلاح العوفان أن البطولات الرياضية التي نظمها المكتب كانطلاقة لاحتفالاته بدأت تؤتي ثمارها في إيصال الرسالة السامية بتخليد ذكرى الشهداء الأبرار الى الفئات العمرية الشابة والصغيرة.



كلام العوفان جاء خلال اختتام بطولة «البادل» التي نظمها المكتب على ملاعب «بادل إن» في نادي اليرموك الرياضي أمس الأول وهي الفعالية الثانية بعد بطولة كرة القدم ضمن احتفالاته بالأعياد الوطنية «طيور الدار» تحت رعاية وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله. وقال العوفان إن البطولة تنافس فيها 40 فريقا توزعت على 20 فريقا للرجال و20 للسيدات، حيث تمكن من حصد المركز الأول لفئة الشباب محمد القطان وعبدالله الروضان، ودانة خاجة ونوف السلطان للسيدات.



وأوضح انه من ضمن أولويات المكتب خلال الفترة الحالية والمقبلة هي التركيز على فئة الشباب والأطفال من خلال الأنشطة الرياضية والبطولات المتنوعة التي سينظمها المكتب، إذ إن إيصال المعلومة للجيل الشاب من خلال الأنشطة القريبة من أفكارهم وهواياتهم باتت أكبر تأثيرا بالنسبة اليهم من اللجوء إلى قراءة التاريخ وسير الشهداء.



وعن الأوبريت الوطني الذي ينظمه المكتب ضمن فعالياته يومي 14 و15 فبراير في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، قال إن الاستعدادات والتحضيرات مستمرة في المعهد العالي للفنون الموسيقية الذي يتعاون مع المكتب في هذه الفعالية بمشاركة موسيقيين أجانب ومحليين لتقديم أوبريت أوركسترالي حي في حب الوطن.



وقال إن الأوبريت سيكون برعاية وحضور وزير الديوان الأميري وكبار المسؤولين في الدولة على مسرح جابر العلي، وسيتم عزف أغنيات وطنية قديمة بتوزيع جديد بالإضافة الى الأغاني الجديدة.



وأوضح أن الحفل سيرافقه معرض صور لجميع الأنشطة والبطولات التي نظمها المكتب خلال فترة الاحتفالات الحالية.



ولفت العوفان الى استمرار استقبال الصور ضمن المسابقة الثقافية للتصوير بالتعاون مع جمعية المصورين الفوتوغرافيين والتي تتوزع على الفئة المحترفة وفئة تصوير الهاتف.



الفائزون بالمراكز الأولى الثلاثة



الشباب



الأول: محمد القطان وعبدالله الروضان



الثاني: مشعل الدعيج وفواز المطيري



الثالث: يوسف النجار ونصار بوشيبة



السيدات



الأولى: دانة خاجة ونوف السلطان



الثانية: مريم السدحان ولطيفة النصار



الثالثة: سارة الغنيمان ودلال الجناعي