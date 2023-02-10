قدم طلبة قسم التصميم الغرافيكي بكلية الآداب والعلوم بالجامعة الأمريكية في الكويت أعمالا فنية في معرض تاريخ التصميم العربي، والذي نظمه الأستاذ المساعد في القسم د.فهد ضاوي ضمن مقرر «موضوعات خاصة في التصميم»، حيث ناقشت مشاريع الطلبة تأثر التصميم العربي بالتاريخ والاتجاهات الإقليمية والظواهر الثقافية المتعلقة به، إضافة إلى تطوير مهارات التفكير النقدي والتواصل الفعال.



وأكد د.ضاوي أن المقرر الدراسي والمشاريع النهائية التي تم عرضها في المعرض تسلط الضوء على أهمية الهوية البصرية والثقافة، مبينا أنه لا يوجد مقرر يعنى بالتصميم في منطقة الخليج يغطي أعمالا أكثر من 200 مصمم عربي أو يقدم معلومات مفصلة حول إنشاء وتطور كليات الفن والتصميم العربية وتصميم التحرير وتصميم الملصقات والسينما وغيرها.



وأضاف د.ضاوي أن المقرر شمل أيضا تعلم اللغة والخط في عصور ما قبل الاستعمار وما بعده في فصل دراسي واحد، الأمر الذي جعل هذا المقرر من أولى المقررات في الكويت - إن لم تكن في المنطقة - التي تعرف الطلبة بهذا المحتوى من خلال المحاضرات التفاعلية والأنشطة الصفية التعاونية والمناقشات.



كما شملت المشاريع التي عرضها الطلبة الخط العربي والطباعة والحروف والنحت والرسم والمخطوطات، كما تم أيضا دمج التصميمات والملصقات والمنتجات والأثاث في الأعمال الفنية للطلبة، فيما تم تقديم منصة تفاعلية خلال المعرض للاحتفال بالإبداع وقوة التعبير والتواصل من خلال التصاميم.



وتحرص الجامعة الأمريكية في الكويت على تشجيع الإبداع في مختلف المقررات الدراسية، بحيث تساعد الطلبة على تقديم أفكار جديدة وتطبيقها في مشاريع فنية تعكس مهاراتهم.