وجه النائب مهلهل المضف 3 أسئلة إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بشأن عقود العمل لغير الكويتيين (المناديب) الموقعة بين إدارة الفتوى والتشريع والشركات، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز بشأن مناقصات وزارة الكهرباء الخاصة بالكيبلات الأرضية.



وجاء سؤالاه إلى وزيرة الكهرباء والماء كما يلي:



السؤال الأول: ضعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أسس ومعايير واجب استيفاؤها من الشركات والموردين والمصانع لتأهيلهم واعتمادهم للمشاركة في المناقصات التي تطرحها الوزارة لقطاع شبكات النقل لمشاريع تزويدي وتمديد الكيبلات الأرضية ذات الجهد العالي (132 ك.ف) وحددت الوزارة على سبيل المثال لا الحصر الشروط التالية:



1- أن تكون الشركة (المورد) المصنع المحلي أو الأجنبي مسجلا لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.



2- الوضع المالي للشركة عن السنوات الخمس الأخيرة:



أ- ألا تقل قيمة حقوق الملكية للشركة عن مليوني دينار كويتي مدعمة بمستندات ثبوتية.



ب- على الشركة تقديم البيانات المالية الكاملة (قائمة الدخل - الميزانية العمومية - قائمة التدفق النقدي) للشركة عن السنوات الـ 5 الأخيرة.



ت- على الشركة تقديم شهادات من البنوك توضح الوضع المالي للشركة.



وتخضع جميع المستندات المذكورة أعلاه في (أ، ب، ج) للدراسة والتحليل المالي لتقييم القدرة المالية للشركة ومدى قابليتها للمشاركة في المناقصة من عدمه.



3- الطاقم الفني:



- على الشركة تقديم كشف تفصيلي بالجهاز الفني المناط إليه عملية تنفيذ مشاريع الكيبلات الأرضية مبينا فيه الدرجة العلمية والخبرة العملية مدعمة بالشهادات الثبوتية وذلك للجهاز الرئيس مع هذا الطاقم.



4- شهادات الخبرة من العملاء/ شهادات من المستخدم النهائي (Certificates End User):



- على الشركة تقديم شهادات خبرة من العملاء (بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية) تثبت كفاءة المشاريع التي نفذتها الشركة، وذلك عن كل من فترات التنفيذ والضمان والصيانة والتشغيل ويكون مدونا بها رقم العقد واسم المشروع وطول الخط وجهده، وتاريخ بداية التعاقد ونهايته وتكون واضحة ومقروءة وتكون موقعة ومصدقة من مالك المشروع، علما بأنه لن يتم الأخذ بعين الاعتبار أي مشروع مدون بقائمة المشاريع المنفذة إلا بوجود شهادات خبرة من العملاء مطابقة لكل مشروع على حدة والمذكورة بقائمة المشاريع المنفذة.



5- الخبرة السابقة:



ينبغي أن تكون الأعمال المسندة إلى الشركة أو الشركة المتضامنة معها والتي تقوم بتنفيذها هي من نوع أعمال موضوع المناقصة نفسه (وقيمة الجهد نفسها أو أعلى) وعلى الشركة إثبات ممارستها للأعمال المماثلة لموضوع المناقصة من دون توقف وذلك للسنوات الـ 10 الأخيرة على الأقل على أن تكون هذه الأعمال تصميم وتزويد وتركيب وتشغيل وصيانة كيبلات أرضية (تسليم مفتاح) (Yurn Key job).



- يجب أن تكون الشركة قد نفذت مشاريع كيبلات أرضية جهد 132 ك. ف أو أعلى وبما لا يقل مجموعه عن (120 م) مسارا ومضى عليه في الخدمة بصورة مرضية لمدة 3 سنوات على الأقل مع تقديم شهادة من العملاء تفيد بذلك.



- أن تكون نصف أطوال المشاريع التي تخص الجهد (132 ك. ف) أو أعلى، أي بطول (60 كم) مسارا على الأقل منفذة خارج البلد الأصلي للشركة وبظروف مناخية مشابهة لظروف الكويت.



6- المواصفات الفنية:



- يجـــب أن تكــون مواصفــات الكيبـــــلات وملحقاتها التي ينتجها المصنع مطابقة لمواصفات الوزارة وكذلك المواصفات العالمية (.BBC، IEC...etc) وفي حالة استخدام الشركة لمواد الملحقات من شركات أخرى فيجب تقديم أسماء هذه الشركات واسم البلد المنتج لتلك الملحقات وعلى أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية (.IEC، etc...BBC).



- على الشركة تقديم ما يثبت تصنيعها للكيبلات ذات موصلات نحاسية وغلاف معدني مصنوع من الرصاص (Lead Sheath) وتوافر المعدات اللازمة لتصنيع مثل هذا النوع من الغلاف.



- على الشركة تقديم ما يثبت استخدامها لتقنية (The truple extrusion process) في عملية تصنيع الكيبل وذلك من خلال تجميع طبقـات الـ (Conductor screen) والـ (Insulation) والـ (Insulation screen) في مرحلة واحدة.



7- الطاقة الإنتاجية:



- يجب ألا تقل الطاقة الإنتاجية للمصنع عن 400 كم سنويا، وذلك للكيبلات الجهد العالي والجهد الفائق.



- على الشركة تقديم ما يثبت وجود أكثر من خط إنتاج للمصنع بحيث يعمل الخط الاحتياطي إذا تعطل الخط الرئيس.



8- المعدات:



- على الشركة تقديم كشف ومعدات المصنع اللازمة لعملية تصنيع الكيبلات لكل مرحلة من مراحل التصنيع.



- على الشركة تقديم كشف بمعدات المصنع اللازمة لإجراء الاختبارات الروتينية واختبارات النوع على الكيبلات.



9- الشهادات:



- يجب على الشركة أن تقدم ما يثبت حصول المصنع على شهادة سارية المفعول تثبت أن عملية مراقبة الجودة تتم مطابقة للمواصفات العالمية (9001 ISO).



- على الشركة تقديم شهادة اختبار النوع (Type Test) للكيبلات مماثلة لمواصفات الوزارة ويجب أن يتم اعتماد تلك الاختبارات من مختبر عالمي، على أن يكون تاريخ عمل الفحص لا يتجاوز 5 سنوات.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- بيان قيد تسجيل كل الشركات الصينية المعنية لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة في تاريخ تأهيلها أول مرة.



2- صورة ضوئية من جميع المستندات التي على أساسها جرى تأهيل الشركات المعنية في البند الأول عند تاريخ التأهيل أول مرة، وبالأخص المستندات التالية:



- الوضع المالي للشركة عن السنوات الخمس الأخيرة.



- الطاقم الفني.



- شهادات الخبرة من العملاء/ شهادات من المستخدم النهائي (Certificates End User).



- الخبرة السابقة.



- المواصفات الفنية.



- الطاقة الإنتاجية.



- المعدات.



- الشهادات.



3- صورة ضوئية من جميع المستندات التي على أساسها جرى تأهيل الشركة المعنية بالمناقصة رقم (و ك م/78-2019/2020) خصوصا المستندات التالية:



- تسجيل الشركة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.



- الوضع المالي للشركة عن السنوات الخمس الأخيرة.



- الطاقم الفني.



- شهادات الخبرة من العملاء/ شهادات من المستخدم النهائي (Certificates End User).



- الخبرة السابقة.



- المواصفات الفنية.



- الطاقة الإنتاجية.



- المعدات.



- الشهادات.



السؤال الثاني: ضعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أسسا ومعايير وجب استيفاؤها من الشركات والموردين والمصانع لتأهيلهم واعتمادهم للمشاركة في المناقصات التي تطرحها الوزارة لقطاع شبكات النقل لمشاريع تزويد وتمديد الكيبلات الأرضية ذات الجهد العالي والفائق (300 و400 ك.ف)، وحددت الوزارة على سبيل المثال لا الحصر الشروط التالية:



1- أن تكون الشركة/ المورد/ المصنع المحلي أو الأجنبي مسجلا لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.



2- الوضع المالي للشركة عن السنوات الـ 5 الأخيرة:



أ- يجب ألا تقل قيمة حقوق الملكية للشركة عن مليوني دينار كويتي مدعمة بمستندات ثبوتية.



ب- على الشركة تقديم البيانات المالية الكاملة (قائمة الدخل - الميزانية العمومية - قائمة التدفق النقدي) للشركة عن السنوات الـ 5 الأخيرة.



ت- على الشركة تقديم شهادات من البنوك توضح الوضع المالي للشركة.



وتخضع جميع المستندات المذكورة أعلاه في (أ، ب، ج) للدراسة والتحليل المالي لتقييم القدرة المالية للشركة ومدى قابليتها للمشاركة في المناقصة من عدمها.



3- الطاقم الفني:



- على الشركة تقديم كشف تفصيلي بالجهاز الفني المناط إليه عملية تنفيذ مشاريع الكيبلات الأرضية مبينا فيه الدرجة العلمية والخبرة العملية مدعمة بالشهادات الثبوتية وذلك للجهاز الرئيس مع هذا الطاقم.



4- شهادات الخبرة من العملاء/ شهادات من المستخدم النهائي (Certificates End User):



- على الشركة تقديم شهادات خبرة من العملاء (بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية) تثبت كفاءة المشاريع التي نفذتها الشركة وذلك عن كل من فترات التنفيذ والضمان والصيانة والتشغيل، ويكون مدونا بها رقم العقد واسم المشروع وطول الخط وجهده وتاريخ بداية التعاقد ونهايته وتكون واضحة ومقروءة وتكون موقعة ومصدقة من مالك المشروع، علما أنه لن يتم الأخذ بعين الاعتبار أي مشروع مدون بقائمة المشاريع المنفذة إلا بوجود شهادات خبرة من العملاء مطابقة لكل مشروع على حدة والمذكورة بقائمة المشاريع المنفذة.



5- الخبرة السابقة:



ينبغي أن تكون الأعمال المسندة إلى الشركة أو (للشركتين المشاركتين كشريك متضامن) والتي تقوم بتنفيذها هي من نوع أعمال موضوع المناقصة نفسه بتوريد وتمديد الكيبلات الأرضية ذات الجهد العالي والفائق وبالمواصفات نفسها التي تطرحها الوزارة وبالجهد نفسه أو أعلى، وعلى الشركة إثبات ممارستها للأعمال المماثلة لموضوع المناقصة من دون توقف، وذلك للسنوات العشر الأخيرة على الأقل على أن تكون هذه الأعمال تصميم وتزويد وتركيب وتشغيل وصيانة كيبلات أرضية (تسليم مفتاح) (Yurn Key job) وفي حال وجود شريك متضامن يجب أن تكون المستندات الخاصة بالأعمال المسندة لكل شركة لطبيعة الأعمال نفسها التي ستكون من اختصاصها.



- يجب أن تكون الشركة قد نفذت مشاريع كيبلات أرضية موصلات من النحاس وبالجهد نفسه المراد أن يتم اعتماد الشركة عليه أو أعلى، وبما لا يقل مجموعه عن (120 م) مسارا للجهد 33 أو 132 ك.ف وألا يقل مجموعه عن 60 كم مسارا للجهد 300 أو 400 ك.ف، ويجب أن يكون قد مضى على تلك المشاريع مدة لا تقل عن 3 سنوات في الخدمة بصورة مرضية، مع تقديم شهادة من العملاء تفيد بذلك.



- أن تكون نصف أطوال المشاريع على الأقل منفذة خارج البلد الأصلي للشركة وبظروف مناخية مشابهة لظروف الكويت.



- أن تكون لدى الشركة 3 مشاريع مختلفة على الأقل تم تنفيذها أخيرا أو تحت التنفيذ ومماثلة لجهد الكيبلات بموضوع المناقصة أو أعلى (جهد 300 و400 ك.ف أو أعلى) وبمواصفات الوزارة نفسها وأن تكون مدعومة بشهادات ثبوتية من العملاء.



6- المواصفات الفنية:



- يجب أن تكون مواصفات الكيبلات وملحقاتها التي ينتجها المصنع مطابقة لمواصفات الوزارة وكذلك المواصفات العالمية (.BBC، IEC...etc) وفي حالة استخدام الشركة لمواد الملحقات من شركات أخرى فيجب تقديم أسماء هذه الشركات واسم البلد المنتج لتلك الملحقات وعلى أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية (.BBC، IEC...etc).



- على الشركة تقديم ما يثبت تصنيعها للكيبلات ذات موصلات نحاسية وغلاف معدني مصنوع من الرصاص (Lead Sheath) وتوافر المعدات اللازمة لتصنيع مثل هذا النوع من الغلاف.



- على الشركة تقديم ما يثبت استخدامها لتقنية (The truple extrusion process) في عملية تصنيع الكيبل، وذلك من خلال تجميع طبقات الـ (Conductor screen) والـ (Insulation) والـ (Insulation screen) في مرحلة واحدة.



7- الطاقة الإنتاجية:



- يجب ألا تقل الطاقة الإنتاجية للمصنع عن 400 كم سنويا، وذلك للكيبلات الجهد العالي والجهد الفائق ذات موصلات نحاسية.



- على الشركة تقديم ما يثبت وجود أكثر من خط إنتاج للمصنع بحيث يعمل الخط الاحتياطي إذا تعطل الخط الرئيس.



8- المعدات:



- على الشركة تقديم كشف ومعدات المصنع اللازمة لعملية تصنيع الكيبلات لكل مرحلة من مراحل التصنيع.



- على الشركة تقديم كشف بمعدات المصنع اللازمة لإجراء الاختبارات الروتينية واختبارات النوع على الكيبلات.



9- الشهادات:



- يجب على الشركة أن تقدم ما يثبت حصول المصنع على شهادة سارية المفعول تثبت أن عملية مراقبة الجودة تتم مطابقة للمواصفات العالمية (9001 ISO).



- على الشركة تقديم شهادة اختبار النوع (Type Test) للكيبلات مماثلة لمواصفات الوزارة ويجب أن يتم اعتماد تلك الاختبارات من مختبر عالمي، على أن يكون تاريخ عمل الفحص لا يتجاوز 5 سنوات.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الشركات المسجلة لديكم ذات الاختصاص؟ مع بيان تاريخ تسجيل كل منها أول مرة.



2- صورة ضوئية من جميع المستندات التي على أساسها جرى تأهيل الشركات المعنية في البند الأول عند تاريخ التأهيل أول مرة، وبالأخص المستندات التالية:



- الوضع المالي للشركة عن السنوات الخمس الأخيرة.



- الطاقم الفني.



شهادات الخبرة من العملاء/ شهادات من المستخدم النهائي (Certificates End User).



- الخبرة السابقة.



- المواصفات الفنية.



- الطاقة الإنتاجية.



- المعدات.



- الشهادات.



3- صورة ضوئية من جميع المستندات التي على أساسها جرى تأهيل الشركة المعنية بالمناقصة رقم (و ك م/38-2020/2021) وبالأخص المستندات التالية:



- تسجيل الشركة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.



- الوضع المالي للشركة عن الخمس السنوات الأخيرة.



- الطاقم الفني.



- شهادات الخبرة من العملاء/ شهادات من المستخدم النهائي (Certificates End User).



- الخبرة السابقة.



- المواصفات الفنية.



- الطاقة الإنتاجية.



- المعدات.



- الشهادات.



وجاء سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء كما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- عدد عقود العمل لغير الكويتيين (المناديب) الموقعة بين إدارة الفتوى والتشريع والشركات.



2- صورة ضوئية عن العقد الخاص أو آخر عقد مبرم بين إدارة الفتوى والتشريع والشركة المسؤولة عن توريد الموظفين العاملين في وظائف المعقبين والمناديب.



3- هل لدى إدارة الفتوى والتشريع عقد خاص بتوظيف غير الكويتيين وقد حدد عدد الموظفين فيه بـ (74) موظفا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنه.



4- كم عدد المناديب والمعقبين غير الكويتيين العاملين في إدارة الفتوى والتشريع منذ 2020/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



5- ما آلية توظيف المناديب والمعقبين في إدارة الفتوى والتشريع؟



6- صورة ضوئية عن آخر عقد عمل لوظيفة مندوب أو معقب لغير الكويتيين.



7- متى آخر مرة أجرت إدارة الفتوى والتشريع حصرا بعدد العاملين الفعلي من المناديب والمعقبين غير الكويتيين لديها؟ يرجى تزويدي بالتفاصيل، وهل عددهم متسق مع المطلوب والمتوافر وفقا للعقد الخاص بهم؟